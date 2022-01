A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmérnökségének Velencei-tavi Tófelügyelősége tájékoztatása szerint kedd reggelre a kikötőkben, öblökben, védett part menti területeken 4-5 cm-es vastagságú jégréteg alakult ki. A nyílt vízfelületeken a jégréteg vastagsága körülbelül 1-2 cm. Ennek a vastagságnak a teherbírása nem megfelelő, a rendőrség is felhívta a figyelmét a tóhoz látogatóknak, hogy a jégen tartózkodni életveszélyes, aki a tiltás ellenére rámegy, szabálysértést követ el. Az éjjeli fagyok ellenére, a nappali felmelegedésnek köszönhetően szerdára sem változott a helyzet, sőt, péntekre tovább csökkent a jégvastagság.

A korábbi években sem volt kegyes a jégkorcsolya szerelmeseihez az időjárás januárban. Nem is kell messze mennünk az időben, a tavalyi évben 19-én szakadt be a jég egy korcsolyázó alatt, az egyébként szemmel láthatóan veszélyesnek tűnő Velencei-tavon. A szerencsének köszönhetően nem történt tragédia, ki tudott mászni a vízből. Nem ő volt az egyedüli vállalkozó szellemű személy, videón is rögzítettük, mennyien veszélyeztették testi épségüket.

2017-ben két ember alatt szakadt be a jég január elején. Az egyik szerencsétlenül járt férfi családjával ment korcsolyázni, miután úgy tájékozódtak, a jégvastagság már megfelelő. A baj azonban megtörtént és a férfi nyakig merült a jeges vízben. Végül egy másik korcsolyázó tudta csak kihúzni őt, miközben gyermeke sírva nézte a történteket.

2009-ben szintén egy férfit kellett kimenteni a víz jeges szorításából, ő az északi strandnál, a csúszdák környékén szakadt be. Még a tűzoltók kiérkezése előtt sikerült egy másik korcsolyázónak egy síbot segítségével kihúznia. Megmentéséig közel tíz percet töltött a vízben.

2007 január végén számolt be lapunk arról, hogy Dostál Károly és Kovács Szabolcs életmentő emlékérmet vehettek át Sukorón, a polgármesteri hivatalban. Még 2006-ban történt, hogy a két férfi éppen a kocsira pakolt nádat kötözte le, mikor Szabolcs valamit hallani vélt a tó közepe felől. Károly fekete foltot látott, de már szürkült az idő, először nem hitte, hogy embert lát, azonban Szabolcs ragaszkodott a véleményéhez, miszerint valaki beszakadt. 6-8 perc is eltelhetett, mire odaértek az akkor már elmerült budapesti hölgyhöz. Bedobták a magukkal vitt kötelet a hölgy felé és csak abban bíztak, hogy sikerül megfognia és nem ereszti el. A mentőakció sikere nem kis szerencsén múlott. Egy héttel az előtt sajnálatos módon viszont tragédia történt, egy pákozdi fiatalember alatt szakadt be a jég, nem élte túl.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mekkora tétje van a felelőtlenségnek, hiszen pár perc alatt bekövetkezhet a tragédia! Mit tehetünk, ha ne adj' Isten megtörténik a baj velünk vagy másokkal? Balogh Lajos jó tanácsait és intelmeit IDE kattintva olvashatja el!