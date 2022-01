Az elegáns rendőri formaságok közepette adták át ünnepélyesen használatba a bajtársaknak a megújult rendőrőrs épületét. Tisztelet és megbecsülés a rendőri szolgálatért, hangoztatták a megjelentek. A Martonvásári Rendőrőrs a Gárdonyi Rendőrkapitányság fennhatósága alá tartozik, az épületet húsz esztendeje újították fel utoljára. Igényes, korszerű igényeknek megfelelő állapotba hozták az elmúlt másfél esztendő alatt, 55 millió forintos költséggel az őrsöt és a hozzá tartozó két szolgálati lakást. Varga Péter Fejér megyei rendőr-főkapitány az avatón elmondta, hogy a Belügyminisztérium, az Országos és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságok nyújtották a támogatást a rekonstrukcióhoz. A helyi és a kajászói önkormányzat is hozzájárult a költségekhez – az őrs Martonvásár mellett további öt településen szolgál és véd. (Ma már minden településen van körzeti megbízott, ez is elhangzott az elmúlt évek javuló közbiztonsága kapcsán.)

Varga Péter elmondta: Sárbogárdon és Enyingen is folyik a kapitányságok felújítása, s a leendő móri kapitányság új épületének tervezése is megkezdődött. Martonvásár polgármestere, Szabó Tibor köszönetét hangsúlyozta az őrs rendőreinek, mondván, a civilekben akkor „dobban” meg a lélek, amikor felhangzik a sziréna. A rendőri jelenlét a mindennapokat teszi biztonságossá, s valahányszor köszönünk az ismerős rendőröknek, abban a tisztelet és megbecsülés is benne foglaltatik. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos elsorolta a 2010 óta eltelt időszak közbiztonsági eredményeit, konkrét számokkal alátámasztva az érzékelhető pozitív változásokat. A kiemelt bűnesetek országosan egyharmaddal csökkentek, az összehangolt bűnüldözés és törvényi munka eredményeként. Megnyílt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, tervezhető életpálya-modell várja a rendőröket, korszerűsödik a technikai eszközpark. Bejelentette: a rendőrök február elején hat havi szolgálati juttatást, az úgynevezett „fegyverpénzt” vehetik fel, a tízszázalékos béremelésen felül. Kontrát Károly belügyminiszter-helyettes aláhúzta: a biztonságért ma sokat teszünk, de holnap még több feladat vár a rendőrökre. A közrend fenntartása, a növekvő illegális migrációs nyomás és a covid-járvány egyre több elvárást támaszt a rendőri állomány felé, s ennek ők megfelelnek, köszönet érte – mondta. Az avatón megjelent Kovács István tábornok, az Országos Rendőr- főkapitányság gazdasági vezetője pohárköszöntőjében szintén a rendőri szervezetek anyagi és személyi feltételeinek emelését emelte ki. Az országban jelenleg negyvenöt rendőri objektum felújítása, építése, korszerűsítése folyik tízmilliárd forint értékben.