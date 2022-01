A Szentírásban Pál apostol korinthusiakhoz írt első levelében sok más mellett olvasható a 13. fejezetben: „A szeretet türelmes”. Ez a mottója a Szerelmesek miséje elnevezésű eseménynek, amelyre február 12-én, szombaton kerül sor az ercsi Nagyboldogasszony Plébánián.

A rendezvény nem korhatáros, nem csupán kamaszokat várnak – hangsúlyozzák a szervezők. Ellenben szívesen látják a jegyeseket, fiatal házasokat, és az együtt járó fiatalok szüleit is. Az idősebbek jelenléte egyfajta tanúságtétel az ifjúság számára. Sőt a szerelmeseket megszólító eseményre várják a pillanatnyilag egyedülálló, de családi hivatásra készülő fiatalokat is. A szentségimádás keretében közösen imádkozhatnak majd a jövendőbeli házastársakért is.

A szervezők az egyházmegye távolabbi pontjairól külön buszok indulását is támogatják. Éppen ezért előre érdemes jelentkezni a püspökség online felületein. További információ a [email protected] e-mail-címen, vagy a 06 30/259-4505 telefonszámon érhető el a programot hirdető plakát alapján.

A program 15 órakor kezdődik a püspöki szentmisével a Nagyboldogasszony-templomban, amit majd 16 órától a zenés szentségimádás követ. A tervek szerint 16.30-tól az Eötvös József Művelődési Házban forró tea és pogácsa várja majd a vendégeket. A 17 órai szünet után tanúságtételek és vezetett beszélgetés szerepel a tervezett menetrendben.

– Az egyházmegyében ez az első ilyen rendezvény. Azért pont Ercsiben kerül rá sor, mert a település a jegyesek zarándokhelye, és az időpontválasztás pedig szándékosan a Valentin-naphoz közelít, ­hiszen Szent Bálint a szerelmesek védőszentje. Az ünnepi misét Spányi Antal püspök atya celebrálja, és érdekes előadást is tervezünk. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk a Nagyboldogasszony-templomban – mondta el kérdésünkre Szeleczky Csaba plébános.