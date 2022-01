A felújítás részleteiről Cser-Palkovics András számolt be hivatalos közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a munkálatok során a leglátványosabb rész az lesz, hogy megújul az épület homlokzata és tetőzete, vagyis a Hiemer-házhoz, Püspöki Palotához, a múzeumi épületekhez hasonlóan visszanyeri régi fényét az épület. Emellett folytatódik a régi nyílászárók cseréje, úgy, hogy illeszkedjenek a műemléki környezetbe. Energetikai korszerűsítést is kap az épület, köztük napelemeket is, utóbbiak a városkép megőrzése végett csak a tetőzet belső oldalára kerülnek majd. Belső felújítások is következnek, az elöregedett vezetékeket és hálózatokat kicserélik, ahol szükséges, ott a burkolatokat is.

A felújítás a városvezető szerint heteken belül elindul, várhatóan az idén be is fejeződik. A munkálatok a hivatali munkát érdemben nem befolyásolják, azonban a Városházára, illetve annak dísztermébe tervezett külsős programok jelentős részét átköltöztetik a Hiemer házba, valamint más helyszínekre.