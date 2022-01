A leginkább ismert változata ennek a kutatásnak az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja, a Jobb Veled a Világ Alapítvány, valamint a Pozitív Pedagógia és Nevelés Program támogatásával létrejövő boldogságtérkép, amely jellemzően a március végi boldogság világnapjára időzített érdekes információhalmaz. Legutóbb 2021 tavaszán jelent meg, akkor a 2020. április 1. és 2021. március 15. közötti, járványteli időszakot vizsgálták a szakemberek.

Az új évre azonban az egyik országos portál, a Pénzcentrum is hasonló felméréssel rukkolt elő. Ők egy mindenki számára elérhető Boldogságtesztfelületet tettek elérhetővé honlapjukon, ezen keresztül várták az önkéntes kitöltők válaszait. Ha összegezni szeretnénk a már nyilvános eredményeket, azt mondanánk, a boldogság receptje az élethosszig tartó tanulásból, a vállalkozói állásból, a házasságból, három gyermek vállalásából tevődik össze – mindezt mondjuk Veszprém megyében megvalósítva, ahol általánosságban véve a legboldogabbak az emberek.

Számszerűsítjük: a hét pontig terjedő skálán az „általánosságban véve mennyire vagy boldog?” kérdésre választ adva Veszprém megye 6,81 ponton áll, de jól teljesít még Pest megye (6,55), Vas megye (6,48) és Fejér megye (6,42) is. Nem sokkal kevesebb, körülbelül 6,3 pontja van Hajdú-Biharnak, Szabolcs-Szatmár-Beregnek és Jász-Nagykun-Szolnoknak.

Arra a kérdésre, hogy a kitöltők miként értékelik saját anyagi helyzetüket, pénzügyi biztonságukat, a megyeiek szintén biztató válaszokat adtak. Mindezek ellenére az élen itt is a Veszprém megyeiek végeztek, őket követi Vas, Pest, a fővárosiak, majd mi, Fejér megyeiek, Győr-Moson-Sopron és Zala… A lista alján Heves, Nógrád, valamint Békés áll. A felmérésből kiolvasható: biztonságban leginkább a 25 év alattiak érzik magukat – anyagi értelemben –, míg a 64 év felettiek a legkevésbé. Ráadásul az is kiderült, hogy a kitöltők úgy vélekednek, azt tapasztalják, az iskolázottság sokat segít anyagi biztonság­érzetünkön. Ehhez kapcsolódik még egy érdekesség: noha számtalan felmérés és cikk is megírta, hogy a nyugati megyékben és a fővárosban élnek az országhatáron belül a legjobban az emberek, ez mégsem jelenti, hogy anyagilag teljesen biztonságban érzik magukat.

Az egészségi állapottal kapcsolatos rész nem tér ki külön a megyei adatokra. Általánosságban elmondható: a 25 év alattiak érzik magukat a leginkább egészségesnek, míg a 64 év felettiek a legkevésbé. Ez sok meglepetést talán nem okozott, viszont érdekesség, hogy azok, akik sok időt töltöttek a tanulással, és elindultak a doktori fokozat megszerzése felé, ők ugyancsak az egészségesebb tábort erősítik – legalábbis érzésre –, szemben a legfeljebb nyolc általános iskolai osztályt elvégzett társaikkal. A munkahelyeket tekintve a tanulók a legkevésbé „bajosak”, őket a vállalkozók, majd a gyesen lévők, a közalkalmazottak és az alkalmazottak követik. Hátul a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közmunkások kullognak.

Arra, hogy a megyeiek mennyire elégedettek a munkájukkal, hivatásukkal, Fejér megyéből nem kaptunk választ, de az látszik, hogy a lista élén ugyancsak a veszprémiek állnak, akiket a tolnaiak, a pestiek, majd a Győr-Moson-Sopron megyeiek követnek. Legalul Nógrád áll.

A vírus miatt leginkább az idősek hangulata romlott – amely érthető, hiszen ők a legveszélyeztetettebb korcsoport. Foglalkozás alapján a közmunkásokat befolyásolja – hangulatban – nagyban a járvány, míg végzettség szerint a főiskolai diplomával rendelkezőket érinti meg a koronavírus-helyzet.