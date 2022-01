Az első oltási akció január 6. csütörtök és január 8. szombat között lesz. Továbbra is kiemelten várjuk a 12 év feletti korosztályból az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani.



Fejér Megyében az alábbi helyszíneken van lehetőség az oltás felvételére.

Bicske, Kossuth tér 17. Bicskei Egészségügyi Központ

Dunaújváros, Korányi S. utca 4-6. Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház

Enying, Szabadság tér 7. Enyingi Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Szakrendelő Intézete

Velence, Balatoni út 65.Velencei Szakorvosi Rendelőintézet

Ercsi, Esze Tamás utca 14. Ercsi Járóbeteg Szakellátó Központ (Dr. Ercsényi László Egészségház)

Mór, Kórház utca 21. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Szakrendelő Intézete 860

Sárbogárd, Ady Endre út 79. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Szakrendelő Intézete

Székesfehérvár, Kikindai út 1. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház



Az oltáshoz kapcsolódóan bővebb információk az alábbi linken találhatóak.



https://koronavirus.gov.hu/cikkek/januarban-minden-csutortokon-penteken-es-szombaton-lesz-oltasi-akcio