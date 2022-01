Az IKSZT-ben két hete indult egy új kezdeményezés, ahová felnőtteket és gyerekeket egyaránt várnak. A papírmakettező foglalkozásokat a helyi Kálmán Csaba tartja, aki autodidakta módon fedezte fel és tanulta meg ennek a hobbinak a rejtelmeit, amit hosszú évek óta űz. Némi „előnyt” jelentett számára, hogy gépészmérnökként végzett, ott meg a műszaki rajz ugyebár alap. De persze nem kell mérnöknek lenni ahhoz, hogy valaki ezt a hobbit űzze, s nem is kell azonnal bonyolult, nehezebben kivitelezhető kihívásokkal kezdeni (magasabb szinten ilyenek is vannak).

– Az első lépésekhez mindössze annyit kell tenni, hogy a kinyomtatott „szabásmintát” vagy hivatalos nevén sémát ollóval körbevágja az ember, aztán pedig összeragasztja. Mivel a kinyomtatott séma színes és mintás, ezért nincsen szükség festékekre sem – kezdte Csaba, aki mindjárt tisztába tett egy fogalmi különbséget is: a makett az eredeti tárgy kicsinyített, a lehető legjobban alak- és mérethű, részletességében az eredetit minél jobban megközelítő másolata. A modell ugyanez, azzal a nagy különbséggel, hogy az mindig működőképes, míg a makett nem.

A makettezés lehet igen egyszerű, ha a fentebb említett utat követi az ember, viszont lehet mestermunka is. – A tevékenység csodája abban rejlik, hogy ha látok szinte bármilyen tárgyat 3D-ben, azt méretarányosan magam is meg tudom csinálni, miközben nem használok semmilyen speciális eszközt – mondjuk 3D nyomtatót, vagy forgácsológépet. Ez nem egy drága hobbi – mondta Csaba, majd kezembe nyomta a népszerű Vasember filmekből a jellegzetes sisakot, nagyjából egyharmad méretben. Ez már nem „szabásminta” alapján készült, hanem Csaba saját tervezésében. Akinek ugyanis jó térlátása van és a 3D-ben látottakat át tudja alakítani egy kiterített 2D-s sémává – de erre ma már számítógépes programok is léteznek –, és van kézügyessége is, bármit megalkothat a saját örömére. A papír őshazájában, Kínában olyan klubok működnek, amelyek tagjai például komplett, teljes embert borító jelmezeket készítenek. Csak papír felhasználásával. Nyilván ezeknek már nem műszaki rajzlap az alapjuk.

– A papírmakettezéshez az alapeszközön túl precíz munkára, türelemre és kitartásra van szükség. Utóbbira főleg akkor, amikor már komolyabb szinten űzi valaki, egy makett ugyanis akár hónapokig is készülhet. A gyerekek is élvezik, de felnőtteknek is jó elfoglaltság, sőt stresszoldó, ezért munka után esténként jó levezetés lehet – árulta el a foglalkozásvezető.

Akinek kedve támadt, csütörtök délutánonként bármikor beszállhat a foglalkozásokba Iszkaszentgyörgyön.