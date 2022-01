A 2017-ben az év vadvirágának is megválasztott szépség eredeti előfordulási területe a Pireneusoktól kezdve Közép-Európán keresztül egészen a Kaukázusig terjed, de még Törökország európai részén is fellelhető. A legkorábban virágzó növények közé tartozik, így már februárban megláthatjuk bókoló virágzatát, de ha év elején pár napra kisüt a nap és enyhül az idő, akár januárban is kihajt a hagymájából, s megmutatja szűzi szépségét. Kedvelt vadvirág, sokan szeretik és néhányan szedik is, ám azt kevesen tudják róla, hogy többfelé termesztik is, és nemcsak a kiskert díszeként, hanem értékes anyagaiért is.

Több alkaloidja is ismert, egyebek mellett a galantamin, a likorin, a hemantamin és a nar­tazin. A hóvirág hagymájából kinyert galantamin acetilkolin-észteráz-gátló, így jó hatással van az izomernyedtség­re, de az Alzheimer-­kór kezelése során is tapasztalták a szakemberek a növény anyagai­nak kedvező hatását.