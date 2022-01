A Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítványa nem csak a nyári forróságban, de a téli farkasordító hidegben is a közösség szolgálatába áll, amikor csak teheti.

Az alapítvány alapítójától és szakmai vezetőjétől megtudtuk, bár jelenleg nincs összefüggő jégréteg a tavon – néhány napja még több helyen lehetett nagyobb táblákat látni –, ők, amennyiben az önkéntesek ideje és energiája engedi, készenlétben állnak a visszatérő kemény télre. Ennek bizonyítékaként új mentőeszközzel gazdagodtak.

Az új mentőeszközt a jánosmajori vállalkozó, Ódor László ajánlotta fel.

– Az idő a legnagyobb ellenfelünk, így nem lehetünk elég hálásak az új ötletből megszülető készülékért, amely eltér a katasztrófavédők által használttól. Itt nincs szükség a matrac felfújására, szinte egyből használható a megfelelő kötélrögzítés után. Előnye, hogy könnyen befér az autóba és akár fél kézzel is felemelhető, teherbírása a vízben 180 kg, és a sítalpaknak köszönhetően a jégen is jól csúszik – mondta Balogh Lajos, aki a jelenlegi körülményekre is kitért.

– Az elmúlt napok enyhe időjárásának köszönhetően csu­pán a partok közelében ma­radt meg egybefüggő jégréteg, de itt is csak hártyás jég alakult ki, ami sportolásra abszolút nem alkalmas. Ezért arra kérnénk a kirándulókat, a korcsolyázni vágyókat, hogy ne menjenek rá. Szerencsére idén még nem kellett beszakadt esetet regisztrálnunk, csupán egy hattyút mentettünk ki a jég fogásából, aki jelenleg a sukorói Vadmadárkórházban lábadozik.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy mit kell tenni, ha valaki bajba kerül: – Ha reccsenést hallunk, le kell feküdni a jégre, így eloszlik a testsúlyunk, és így kell kúszni a part felé. Ha már megtörtént a baj, és beszakadt alattunk a jég, akkor, miután a sokkból felocsudtunk, tárjuk szét karjainkat, és ejtsük magunkat előre. Ha a jég újból és újból beszakad, vágjuk magunkat addig előre, amíg teherbíró jégfelülethez, vagy a parthoz nem érünk. Ha pedig mi vagyunk a segítők, akkor figyeljünk arra, hogy hason csúszva közelítsük meg az áldozatot, de ne menjünk egészen a beszakadásig. Az utolsó szakaszt hidaljuk át segédeszközökkel (hosszú sál, vagy bot).

Balogh Lajos emellett kiemelte a mentőmellény életmentő funkcióját, ennek segítségével elkerülhető, hogy lendületből – korcsolyázás közben – ha beszakadunk, a jég alá szoruljunk, ahova kerülve a túlélési esélyeink minimálisra csökkennek.

A legnagyobb problémát jelenleg a Velencei-tónál a mániákus kődobálás jelenti, nem számolva a későbbi következményekkel. A tevékenység kárát nyáron a fürdőzők szenvedhetik el, tudniillik a kövek az olvadás után a mederbe kerülnek, melegágyát teremtve a kisebb-nagyobb baleseteknek, esetleges sérüléseknek.