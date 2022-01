Az internetet böngészve akadt meg a szemünk egy bejegyzésen, melyben jó néhány fehérvári lakos panaszkodott az ivóvíz minőségére. Arról számoltak be, az ivóvíz gyakran fémes és keserű ízű, néha kellemetlen szagú, illetve a színe is elváltozik, sárgásbarna lesz. Mivel a bejegyzések szerint elsősorban a belváros környékén élők találkoztak ilyen problémákkal, a városrész felé vettük az irányt, és járókelőket kérdeztünk benyomásaikról.

Legtöbbjük értetlenül nézett ránk, mert saját otthonukban nem vettek észre hasonlót. Közülük ketten a belvárosban élnek, azt mondják, bár már előfordult a fémes íz és a kissé zavarosabb csapvíz, de mostanában nem tapasztaltak ilyet. Színtelen, szagtalan és íztelen, kiváló minőségű, amilyennek lennie kell. Ez azért is fura, mert a közösségi oldalon többen említették, hogy ők gyakorlatilag a tisztálkodáson kívül nem is használják másra a vizet. Egy idős hölgy azonban ellenkező tapasztalatokról számolt be: elmondása szerint a napokban valóban volt példa az elszíneződésre, és a kellemetlen szagra.

Megkerestük az illetékes vízszolgáltatót, a Fejérvíz Zrt.-t, hogy kiderítsük, vajon lehet-e városrészenként eltérő az ivóvíz minősége? A Fejérvíz kommunikációs munkatársának válasza szerint: – Igen, lehet eltérő a víz minősége. Ennek oka, hogy Székesfehérvár vízigényét három saját vízbázisból biztosítjuk, emellett pedig a társvízműtől is vásárolunk ivóvizet.

Nyilvánvaló, hogy vízbázisonként nem lehet egyforma, hanem változó a víz pontos összetétele. A szakember ezt is részletezte: – Van, ahol a vízhez fertőtlenítőszert és vízkőkiválást gátló szert adagolunk, míg máshol ez kiegészül vas- és mangántalanítással is. Azonban minden vízbázisból származó ivóvíz minősége megfelelő, kielégíti az ivóvíz minőségére előírt követelményeket. A vízhálózatban lévő ivóvíz minőségét a Fejérvíz Zrt. a népegészségügyi hatóság által jóváhagyott, jogszabályi előírásoknak megfelelő mintavételi ütemterv szerint rendszeresen vizsgálja. Szintén rendszeresen ellenőrzi a vízminőséget a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve is. A vizsgálatok eredményei alapján a vízminőség megfelel a jogszabályi követelményeknek – tudtuk meg a Fejérvíz munkatársától.

Azt is részletezték, hogy a város adott részein melyik vízbázis biztosítja az ivóvizet. A sóstói városrészben a Széchenyi úti vasúti felüljárótól délre, a Vásárhelyi utcától pedig keletre elhelyezkedő ingatlanok vízellátása a sóstói vízbázisból történik. A Felsőváros – a Szent Flórián körút, a Móri út és a Berényi út körül határolt terület – vízigényét az aszalvölgyi vízbázis biztosítja. A megyeszékhely egyéb területeinek vízellátása pedig a csóri vízbázisból és a társvízműtől (DRV) átvett vízből történik.

A vízszolgáltatótól megkérdeztük továbbá azt is, hogy mi lehet a kiváltó oka a fent részletezett tapasztalatoknak, illetve milyen esetleges megoldások lehetnek. Az okokat boncolgatva elmondták, az ivóvíz határérték alatti mennyiségben tartalmaz vasat, mely csapadékként kiválva idővel kiülepedik a csővezeték falára. Nagyobb vízfogyasztás, csőtörés esetén a kiülepedett csapadék leválik a cső faláról, és az ivóvízzel keveredve sárgás, vörösesbarna elszíneződést eredményezhet. Ami a fémes ízt, kellemetlen szagot illeti, azt a csővezeték anyaga, vagy a csővezetékben kiülepedett anyagok felkeveredése okozza. Ezek jellemzően akkor fordulhatnak elő, ha az épületekben öregebb, acél anyagú vezetékek vannak. A megoldások, felújítások egy része a szolgáltatót, míg másik része az ott lakót terheli. A szolgáltató feladata, hogy ütemezett hálózati öblítést, illetve szivacsos mosatást végezzen félévente, ám ez utóbbit csak indokolt esetekben szokták csinálni. A lakók felelőssége pedig a belső hálózat karbantartása.