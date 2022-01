A közösségi ház mintegy 70 éve tölti be a városrész kulturális központjának szerepét. A Fanta-villa néven is ismert épületben az évtizedek alatt működött már mozi, teaház, ifjúsági klub, néptáncszakkör, dalárda és városi fiókkönyvtár is. Sőt, a Kossuth Lajos Általános Iskola felújítása idején néhány osztálynak tantermeket is biztosított az épület, amely később egy magániskolának adott otthont. A falak, a padlózatok és a burkolatok mind magukon viselik a sokszínűség nyomait.

A házban az utóbbi időben komolyabb, átfogó felújítás nem történt, mindössze karbantartási, állagmegóvási munkálatokat végeztek. Január elején azonban a terek kiürítésével és a burkolatok bontásával megkezdődött egy széles körű felújítás, melynek keretében a földszinten teljes egészében megújul az épület villamos hálózata, valamint – a színházterem kivételével – a mennyezetek, a padló- és falburkolatok.

A felújítás célja, hogy a közösségi ház terei megfeleljenek a mai kor követelményeinek. Ennek megfelelően a munkálatok végeztével tágas terek, modern, kényelmes bútorok és barátságosabb, otthonosabb légkör fogadja a művelődési ház közösségeit és látogatóit.

A munkálatok várhatóan április 15-ig tartanak. Ez idő alatt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ vezetősége a művelődő közösségek számára igyekszik új helyszínt biztosítani.