Mivel a város anyagi, költségvetési helyzete a polgáraink munkájának, a gazdaság teljesítményének hála lehetővé teszi, bevezetjük ezt a rendszert az óvodai és bölcsődei dolgozóink számára is! Az ő esetükben is a 10. szolgálati évtől kezdve 5 évenként fogjuk biztosítani a hűségprémiumokat, természetesen a szolgálati idővel arányosan - jelentette be közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester.

A teljes bejegyzés itt olvasható: