Ahogy azt már tavaly megírtuk, a Velencei-tavi partfal rekonstrukciós projekt 14 milliárd forintos – uniós pályázati forrásból megvalósuló - beruházását követően a magyar kormány nem zárta le a fejlesztéseket. Gondolván azokra is, akik csónakjaikat, hajóikat szeretnék biztonságosan, legálisan kikötni a tavon, az elbontott, elavult, illegálisan épített vendégmólók, kikötők helyére újakat épít. Erről rendelet is született (erről itt olvashattak, valamint itt). Velencei-tavi csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítésére Gárdonyban, Velencén és Sukorón a kormány 506 millió forintot különített el. Emellett pedig az agárdi, gárdonyi, pákozdi, velencei, valamint Velencén az északi kanyari közforgalmú hajóállomások kikötőinek korszerűsítésére 275 millió 737 ezer forint támogatást biztosított a kormány. A munkálatok a partfalprojekt lezárultát követően azonnal megindultak (a részleteket itt közöltük, valamint itt).

Képlékeny helyzet: senki nem tud semmit?

Egy csónaktulajdonos olvasónk előrelátóan azonban már most, januárban szeretett volna információhoz jutni azzal kapcsolatosan, tavasszal hol kötheti ki a csónakját. Mint kiderült, nem jutott messzire az ügyben, úgy fest, még az illetékesek sem tudnak januárban pontos információval szolgálni. Íme olvasónk tapasztalata: „Számomra hihetetlen az a történet, hogy gárdonyi csónaktulajdonosként képtelenség hivatalos forrásból megtudni azt, hogy idén tavasszal a Velencei-tó déli partján hová lehet egy csónakot kikötni. A gárdonyi oldalon a csónakkikötők közül jelenleg bontják a Cserje utcai kikötőt, tavaly már megszüntették a Névtelen árok kikötőt és a Nádfal kikötőt, januárban pedig elbontották a Vízügyi kikötőt. Érdeklődve fordultam a Gárdonyi Városüzemeltetéshez, ahol korábban a csónaktárolásokat intézni kellett, hogy hova lehet tavasszal csónakot lerakni, ahol azt mondták. hogy nem tudnak semmit (és ők vannak megbízva a csónaktárolások intézésével!), forduljak a jegyzőhöz. Oda fordultam. 4 napon át folyamatosan hívtam, senki nem vette fel, e-mail írtam, senki sem válaszolt. Végül egy ügyintézővel tudtam beszélni az Önkormányzatnál, aki információt nem tudott adni, csak azt, hogy forduljak a projekt menedzseréhez, ő mindent tud. Oda fordultam. Semmilyen információt erről a kérdésről nem tud/hajlandó kiadni. Nem tudom, van-e élő ember, aki hivatalosan vagy nem hivatalosan, de meg tudná válaszolni ezt a kérdést” – panaszolta az olvasó, leszögezve: „Nem államtitkot szerettem volna megtudni, hanem hogy melyik kikötővel mi lesz tavasszal, hova lehet probléma nélkül kikötni a csónakomat. Szeretnék szabálykövető lenni, de meglehetősen nehéz, ha nem tudom, mi a szabály. Talán Önöknek sikerül megtudni mindezt, és esetleg közzé teszik, mert rengeteg horgász szeretné tudni mindezeket rajtam kívül is.„

Kivitelezés és engedélyezés is zajlik

Mint kiderült, annak, hogy nehéz most még bármi „okosat” mondani az ügyben, oka van. Tóth István, Gárdony polgármestere rámutatott: a móló- és kikötőépítések folyamatosan zajlanak egész évben, a kivitelezés mellett az engedélyeztetési eljárások is befolyásolják a végeredményt. Az olvasó által felsoroltak idén várhatóan még nem lesznek készen vagy legalábbis tavasszal még biztosan nem vehetők igénybe. Gárdony tekintetében – vélekedett a polgármester -, a Határárki kikötőben lehet csak gondolkodni idén tavasszal, illetve a dinnyési kikötőben.

Ez már nem a partfal rekonstrukciós projekt

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság illetékesei pedig az előzményekre is rámutattak, majd pedig pontos információval szolgáltak arról, mi várható idén. Mint tudjuk, a Velencei-tó arculata jelentős átalakuláson ment végbe az elmúlt 2-3 évben a „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja” projektnek köszönhetően. E fejlesztés során a csónakkikötők megtisztultak a hulladéktól és a felhalmozódott lágy iszaptól. A csónakkikötők kotrását megelőzően azonban a csónakok kikötésére szolgáló, elavult, nem megfelelő műszaki kialakítású, néhol balesetveszélyes vendégmólókat el kellett bontani. Az elbontott vendégmólók hatályos jogszabályoknak, műszaki előírásoknak megfelelő visszaépítését azonban a projekt fedezetét biztosító KEHOP pályázati forrásból nem lehetett támogatni. A vendégmólók visszaépítését egyéb – kormányzati – forrásból lehet biztosítani, mégpedig az érintett önkormányzatok által a korábbi kihasználtság figyelembe vételével javasolt nyolc helyszínen: Agárd, Gárdony, Velence és Sukoró területén – vázolta a Vízügyi Igazgatóság. A tervezett vendégmólók olyan kialakításúak lesznek – tudtuk meg -, hogy a vízen úszó tagok lekövetik a vízállás változást és a parttal való kapcsolatot önbeálló bejáróhidak biztosítják.

A dinnyési Mohosz-kikötő a tervek szerint szintén elkészül tavaszra Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Itt épülnek tehát vissza a mólók, kikötők

A vendégmólók visszaépítésével érintett kikötők tehát az alábbiak: Dinnyésen a MOHOSZ csónakkikötő, Agárdon a Béke utcai kikötő, a VVSI 2. számú kikötője, a gárdonyi Határárki hajókikötő, Gárdonyban a Vízügyi kikötő, Velencén a Cserje utcai és a Csontréti kikötő, valamint Sukorón az úgynevezett "0" szelvényű kikötő. A kivitelezés ezeken a helyszíneken szükségszerű bontásokkal járnak, mivel a kikötőmedencéből a mederkotrás előtt el kell távolítani minden fizikai akadályt, illetve a kapcsolódó partfalakat is át kell építeni. A kikötők zömében a régi vendégmólók elbontása megtörtént, jelenleg a velencei Csontréti kikötőben folynak bontási munkálatok, a MOHOSZ dinnyési kikötő Nyugati medencéjében még nem kezdődött el a vendégmólók elbontása – kaptuk a tájékoztatást.

Idén tavaszra pedig itt lesz kész

2022 tavaszán várhatóan három kikötőben készülhetnek el a vendégmólók: a dinnyési MOHOSZ csónakkikötő keleti medencéjében, a gárdonyi Határárki hajókikötőben, valamint a Sukoró "0" szelvényű kikötőben – árulta el a Fejér Megyei Hírlapnak a Vízügy, ahogy azt is: ezek üzemeltetője egyik esetben sem a Vízügyi Igazgatóság lesz, így a későbbi használatba vételről egyelőre nem tudnak felvilágosítást adni. Azt azonban tudni, hogy a kivitelező vállalkozó szerződése szerint a kikötők kivitelezési munkálatainak 2023 júniusáig kell megvalósulnia, azonban az előzetes elképzelések szerint a munkákat tervezetten ez év végéig minden helyszínen szándékoznak elvégezni. A csónaktulajdonosok azonban még most sem biztos, hogy a közeljövőben fognak találni olyat, aki ennél pontosabbat mond nekik. A tavaszig elkészülő három kikötő üzemeltetőjével előzetes egyeztetést folytat ugyanis még most is a Vízügy, mely az ígéretek szerint legkésőbb márciusig lezárul. S akkor már pontosan meg lehet majd adni, hogy kit kell keresni a csónakkikötők ügyében. Egy biztos: a dinnyési MOHOSZ kikötőt a MOHOSZ fogja üzemeltetni, így ez ügyben őket kell keresni. A csónak- és hajótulajdonosok számára az idei év tehát olyan átmeneti időszak, amely miatt kénytelenek lesznek kicsit türelemmel lenni. Cserébe jövőre vadonatúj kikötők lesznek. Talán ennyit megér a várakozás, a türelem.