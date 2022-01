Kézilabda pálya épül

Csütörtökön reggel Kardos Ádám polgármester és Tessely Zoltán térségi országgyűlési képviselő, a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos a sajtó nyilvánossága előtt adta át a kivitelezőnek a munkaterületet a pákozdi sportpálya mellett – amelyen nyárra készülhet el a Magyar Kézilabda Szövetség 70 millió forintos támogatásával megvalósuló pálya. Mint elhangzott, új, műanyag burkolatú kézilabda pálya készül, világítással, labdafogó hálóval, palánkkal. A terület adott volt, ugyanis egy korábbi kézilabda pálya helyére épül az új, a korábbinak a burkolata ugyanis már tönkrement. A régi, sportra már alkalmatlan pályát az önkormányzat saját költségén bontatta el, 11 millió forint értékben. Az új pályát nem csak a fiatal kézilabdások használhatják majd, más célokat is szolgálhat.

A régi helyén új kézilabdapálya épül PákozdonForrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Megújult útszakaszok

A következő állomás a Miskahuszár szobra volt, ahol megújult utakkal találkozhat a lakosság. Ezek megújításáért 2021-ben két pályázati csomagban is indult az önkormányzat: a Belügyminisztérium útfelújítási pályázatának köszönhetően a Honvéd utca II. ütemét sikerült felújítani mintegy 800 méter hosszan, 30 millió forint értékben, melyhez az önkormányzat 10 millió forint önerőt adott. A többi – a Kert és a Domb utca, a Szabadságharcos utca sarka, illetve a Kossuth utca egy része - a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból újulhatott meg, 25 millió forintból. - A Domb utca, a lakossági igények mellett turisztikai szempontból is fontos terület, ugyanis a Miskahuszár mellett halad el. Továbbá két olyan út összekapcsolását is sikerült így megoldani, amelyen egyébként is jelentős forgalom zajlik – emelte ki a polgármester, hozzátéve, hogy a másik három kiválasztott terület is olyan volt, ahol a korábbi burkolat már nagyon leromlott állapotban volt.

A „projekttúra” az orvosi rendelőnél ért véget Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Új fogorvosi szék

Az orvosi rendelőben pedig új, modern fogorvosi szék várja a pacienseket: a 8,2 millió forintba kerülő eszközre 2 millió forint támogatást nyert az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében, a többit saját zsebből tette hozzá a település – derült ki a harmadik helyszínen. Az eszköz mellé vásároltak még egy kompresszort is. Így a tavalyi év - szintén a Magyar Falu Program támogatásával megvalósuló – rendelőfelújítása további fejlesztésekkel gazdagodott.