Az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója alkalmából a város önkormányzata egész évet átfogó programsorozattal készül. Székesfehérvár vezetésének célja, hogy a helyi közösség bevonásával közösen fejezzék ki tiszteletüket Magyarország első írásos alkotmányának fehérvári kiadása előtt, az előtt az egykori esemény előtt, amely elismerte a város történelmi és közjogi szerepét.

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az emlékév tavaszának közepén már megújult környezetben sétálhatunk majd az Aranybulla-emlékműnél is. A munkálatok jól haladnak, elkészült a Csúcsos-hegyre felvezető két gyalogosút, a meredekebb Árpád-lépcső és a dombon körbe vezető, lankásabb András-lépcső is. A díszburkolat szinte mindenhol a helyére került, elkészült a kerékpárosút, megépült a pihenőhely és a parkolók, és hamarosan elkészül az oda tervezett színpad is.