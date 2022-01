Éppen a közösségi oldalakat lapozgattam, amikor a számos negatív és lényegtelen információ között egy megmosolyogtató segítségkérés került elém. Valaki filmajánlatokat kért. Persze ebben semmi különös nincsen, viszont a javaslatokat nem magának kérte, hanem a 80 éves nagymamájának, akit éppen most készül beregisztrálni az egyik legnagyobb online filmtár felhasználói közé. Sokunknak jó érzés találkozni – még ha csak egy ilyen történeten keresztül is – olyanokkal, akik bármennyi idősek is, képesek és akarnak is nyitni a világra és vele együtt haladni. Mindannyiunknak ezt kellene tennünk, életkorunktól függetlenül, hiszen folyamatosan fejlődnek a minket körbevevő technikai eszközök, amelyek számos könnyítést, pozitívumot hozhatnak mindennapjainkba.