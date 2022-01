Reprezentatív felmérést készíttetett az egyik nagy, műszaki cikkeket forgalmazó áruházlánc, amelyből kiderült, minden ötödik magyar, többségében – mekkora meglepetés – nő, tett újévi fogadalmat. Ezek jó része fogyókúrára, egészségesebb életmódra, több mozgásra vonatkozott. A megrendelt kutatásból az is kiderült, a fogadalom mellé okoseszközöket is vásároltak: a sportolási és egészségügyi célra is használható okosórák forgalma január első napjaiban értékét tekintve csaknem harmadával haladta meg a tavalyit. A felmérést megrendelő cég már biztosan jól járt. Ugyanez a vásárlók egy részéről nem mondható el, mivel a kutatásból az is kiderült, a fogadalomtevők közel felének elhatározása már január közepére megingott. Úgy tűnik, ők nem lesznek soványabbak. Csak a pénztárcájuk lett az.