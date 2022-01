Ha három-négy főre, a nagyobbat, és ha az egész családot vendégül látom, jöhet az „ipari” méretű fazék. Vannak olyan ételek, amelyeknél a fordított arányosság elve érvényesül. Ha például tökfőzeléket főzök, négy embernek is elég egy kisebb méretű lábos, de ha mondjuk brassóit, akkor tanácsos a legnagyobb lábast előhúzni a szekrényből. És vannak olyan fogások, amiből egyszerűen nem lehet annyit csinálni, amennyi ne fogyna el szinte azonnal. Nálunk ilyen a tarte tatin, vagyis a fordított francia almatorta. Azt a méretű, sütőbe is tehető serpenyőt, amiben annyit tudnék sütni, hogy másnapra is maradjon, még nem találták fel.