Aggodalom ide vagy oda, változásra nem igazán számíthatnak. Talán még emlékeznek kedves olvasóink a pár nappal ezelőtti viharra, amikor úgy tépte a fák ága-bogát a haragos szél, mint egy toporzékoló kisgyerek. Még ólmos-jeges könnyeket is hullatott hozzá. Az ilyen fejfájós szélviharok idején lehet tudni, hogy ennek bizony lesz áldozata. Csak remélni lehet, hogy nem egy emberre zuhannak a súlyos faágak, és hogy az autók is megússzák a tépázás hatásait. (Mi a teendő, ha mégsem ússza meg az autónk a szélvihart? Kattintson IDE.) Hát lett is baj: olvasónk, Bors Dániel kérdezte, ugyan már, miért nem írtunk arról, hogy a Budai-Kikindai út sarkán nem szimplán kidőlt egy hatalmas jegenyefa, hanem egyenesen rázuhant valakinek a házára?

Hát, ha nem tudunk róla, akkor úgy nehéz, de a lényeg nem is ez, hanem inkább az: az utcában lakók aggódnak, hátha máskor is megtörténik hasonló. Mit lehet tenni? Felülvizsgálni? Kivágni őket és a helyükbe mást ültetni? – tette fel a jogos kérdést a lakó, mert ne feledjük: a környezetvédelem fontos, de azért az elsődleges mégiscsak az emberi élet védelme.

– Írtam a városgondnokság hibabejelentő e-mail-címére, amit direkt ilyen bejelentésekre tartanak fenn. Kértem őket, hogy vágják ki, vagy végezzenek felmérést azzal kapcsolatban, hogy milyen állapotban vannak ezek a fák, mert azt gondolom, annyira azért nem volt erős a szél, hogy egészséges fákat kidöntsön. Semmi választ nem kaptam – mondja csalódottan.

Forrás: Olvasó

Megkérdeztük mi is, vajon mit lehet tenni. Sőt, azt is, hogy ki állja a költségeket akkor, ha közterületi fa magántulajdont rongál meg. A város fáit a Városgondnokság kezeli, így mi is hozzájuk fordultunk.

Mint megtudtuk, 80 ezres faállományt kezel Székesfehérváron a városgondnokság. Minden példány esetén „mérlegelni kell a környezeti adottságokat, hogy a fa hol helyezkedik el (pl. parkban, járda vagy úttest mellett, játszótér közelében), és eszerint dönteni a megtartás és ápolás, vagy a kivágás mellett” – kaptuk a választ. Válaszukból kiszűrhető, hogy a Kikindai úti kidőlt fát is „ismerik”, merthogy az szerintük „jó kondícióban” lévő fa volt. Csak éppen így járt.

A pár nappal ezelőtti szélvihart a városgondnokság „extrém szélsőséges időjárás”-nak tartja. (Bár erről az aznap kültéren játszó óvodások és kisiskolások nem igazán vettek tudomást.) „Az ilyen mértékű széllökések egy városi ártalmakkal terhelt környezetben, ahol a fák jelentős többsége a természetes életterükkel ellentétben burkolt közegben áll, sajnos eredményezhet ilyen baleseteket. Ezek vis maior helyzetek, egy egészséges fa által okozott kár szinte kivédhetetlen.

A Városgondnokság felelőssége olyan káreseteknél áll fenn, amikor azt egy beteg, adott esetben korhadással rendelkező fa okozta. A Kikindai utca sarkán kidőlt fáról elmondható, hogy az a korának megfelelő állapotban volt. Korábban a Budai út ezen szakaszán található jegenyenyarak szemrevételezéses (vizuális) vizsgálata megtörtént, rendellenességre utaló jeleket nem fedeztek fel a szakemberek.

Ilyen esetben további műszeres vizsgálatokat a szakma nem tart indokoltnak.” Hogy egy ilyen (közvetített) választ elfogadnak-e a lakók vagy sem, az már csak rajtuk áll.