– Fontos, hogy csak engedéllyel lehet a Velencei-tóra, vagy bármely fagyott vízfelületre lépni! – figyelmeztet Pavelcze László, a HUBA Rescue24 mentőcsoport vezetője. – Sok olyan terület lehet, ahol nem tud megvastagodni a jég, ezért mindenképpen arra intek mindenkit, hogy felelősségteljesen viselkedjen. Pavelcze László arra is kitért, hogy ha jégen beszakadt embert látunk, magunk ne kísérletezzünk, nehogy több áldozat legyen, de próbáljuk meg stabilizálni a bajba került helyzetét, azaz, ha van, például dobjunk kötelet, és azonnal riasszunk. A fő veszély nem a fulladás, hanem a kihűlés, hiszen a tó vízszintje alacsony. De tegyük fel, hogy nem az.

– Gyakori gond, hogy valaki nem tud visszakapaszkodni, mert a jég széle folyamatosan töredezik. Minél intenzívebb a mozgás, annál nagyobb hőt ad le a test és hűl ki, ezért nagyon fontos, hogy ne kapkodjunk, de kiáltsunk segítségért. Ha nincs senki a közelben, próbáljuk beosztani az erőnket. Ajánlatos a mobiltelefonon, ha az vízálló, előre beállítani azt a számot, amit ilyenkor azonnal hívni lehet. És mindenképpen tájékoztassunk valakit arról, hol készülünk jégre menni, mert bármikor megváltozhat az időjárás és bajba kerülhetünk.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata kérdésünkre kedden az alábbi tájékoztatást adta:

„A jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 centimétert. A Velencei-tó egyes részein a hideg időjárás következtében kialakult jég vastagsága jelenleg a közlekedésre, valamint a sportolásra alkalmatlan és életveszélyes! Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével, kikötők és veszteglőhelyek területén, valamint folyóvizeken. A szabályok megszegése miatt a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat, ötezertől ötvenezer ­forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást indíthat, melyben akár 150 ezer forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak. Ha bármilyen veszélyhelyzetet észlelnek, azonnal hívják a 112-es segélyhívó telefonszámot!”

– A lékhorgászatra vonatkozó általános szabály az, hogy folyóvíz jegén horgászni minden esetben tilos – mondta Pálinkás Imre, a Mohosz velencei-tavi kirendeltségének vezetője. – Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 centi vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles jól láthatóan megjelölni. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados véleménye az, hogy mivel a meteorológiai előrejelzések szerint enyhül az időjárás a hét második felében, nagy valószínűséggel továbbra sem alakul ki olyan vastag jég, amely alkalmas a téli sportolásra. Ők szigorúbbak, két centivel vastagabb biztonságos jégről beszélnek.

„Csak a 12 centiméternél vastagabb jég ad kellő biztonságot a befagyott vízfelületen tartózkodásra. A jég akkor éri el ezt a vastagságot, ha több napon keresztül mínusz 10 Celsius-fok alatt marad a hőmérséklet. (…) Ha az időjárás tartósan hideg, és befagynak a természetes vizek, akkor sem szabad akárhol a jégre menni. A természetes vizekben a jég alatt lehetnek meleg források, vagy olyan bomlási, rothadási folyamatok mehetnek végbe, amik hőt termelnek. Ezek miatt akár egyetlen négyzetméteren belül is eltérhet a jég vastagsága. Magyarországon minden vízfelületnek van egy kezelője. Ez lehet egy horgásztársaság, vagy az önkormányzat. A vízfelület kezelőjének a feladata megmérni a jég vastagságát és megfelelő vastagság esetén kijelölni a sportolásra alkalmas területet. (…) Kijelölt helyen is körültekintőnek kell lennünk. Soha ne menjünk egyedül a tóra korcsolyázni, könnyebb egymásra figyelni, ha többen vagyunk. (…) Ha gyanús ropogást, recsegést hallunk, azonnal hasaljunk a jégre, és próbáljunk meg a legközelebbi biztos ponthoz hason csúszva elérni. Amennyiben a jég beszakad, próbáljuk megőrizni a hidegvérünket és ne kapálózzunk. Ha kapkodva hadonászunk, akkor újra és újra be fog szakadni a jég ott ahol megpróbálunk kimászni a vízből. Nyugodt mozdulatokkal a mellúszáshoz hasonlóan próbáljunk hassal felfeküdni a vízre és próbáljunk ráúszni a part felőli jégre. Ha van nálunk lakáskulcs, vagy golyóstoll, ezekkel megkapaszkodva könnyebben ki tudjuk húzni magunkat a vízből.”

A katasztrófavédelem is arra int, amire Pavelcze ­László is figyelmeztetett: „Ne kezdjünk felelőtlenül mások mentésébe, mert az tetézheti a bajt. Amellett, hogy a saját életünket is kockáztatjuk, további beszakadások is keletkezhetnek. Ha van valahol létra, nagyobb deszka, ezekkel megpróbálhatunk a közelbe menni és kihúzni a bajba jutott embert.”