Ennek következtében a tető felső szigetelésének jelentős része a lakókörnyezetre zuhant: játszótérre, parkolóra, mindenhová, ahová vitte a szél. A helyszínre érkezett Mészáros Attila, a körzet önkormányzati képviselője, aki elmondta: személyi sérülés nem történt szerencsére, egy parkoló autó sérült meg az eset során. A helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók azonnal biztosították a helyszínt, körbekerítették a legveszélyesebb szakaszt és megkezdték a károk elhárítását.

A négyemeletes lakóház egyik lépcsőházi ablaka is betörhetett, ugyanis a tűzoltók éppen a maradék üvegeket távolították el tudósítónk helyszínre érkezésekor. A Városgondnokság is csatlakozott a munkálatokhoz: autókkal és munkásokkal érkeztek, hogy a tetőelemeket elvigyék a helyszínről, melyeket még mindig fel-fel kapott a viharos erejű szél. A lebontott elemek között 20 centiméteres kiálló szögeket tartalmazó darabok is voltak, melyek a játszótérre estek.

Íme néhány fotó a helyszínről:

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

