A 10–12 év közötti kisdiákok többfordulós, játékos versenyen ismerhetik meg szülővárosukat, környezetüket, de a megoldásra váró feladatok során a hazaszeretet, a kultúra, a sport tisztelete és a család fontosságának érzése is elmélyül bennük. Gyökereket kapnak, hogy tudják, honnan jöttek, s legyen hová visszatérniük, és szárnyakat, hogy merjenek nagyot álmodni, és megvalósítani azt. A megmérettetés hazánk tizenkilenc megyéjén és a fővároson túl öt határon túli, magyarok lakta régióra, Erdélyre, Kárpátaljára, a Felvidékre, az Őrvidékre és a Délvidékre terjed ki, kapcsolatot teremtve a belföldi és külhoni gyerekek között. A programmal összesen 200 ezer kisdiákot szeretnének megszólítani. A műveltségi, kreatív és kincskereső feladatokkal színesített verseny során legjobban teljesítő diák elnyeri a Megye KicsiNagykövete, a második és harmadik helyezett a Megye KicsiAttaséja címet. Fejér megyében egyébként Rókusfalvy Pál műsorvezető, borász a program fővédnöke, a mentora pedig Erdélyi Szabolcs műszaki igazgató.

A diákok a március 28-áig tartó első fordulóban az Okos Doboz (regisztrálni is az okosdoboz.hu oldalon lehet) felületén oldanak meg a magyar történelemmel, irodalommal kapcsolatos feladatokat, de a kérdéssor az általános műveltségüket is teszteli. A száz legjobb eredményt elérő gyermek jut tovább a következő fordulóba. A legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó diák képviseli Fejér megyét, és méretteti meg magát a Magyarság KicsiNagykövete címért – ismertette a program megálmodója, Strack Mária, aki azt is elárulta, a Megye KicsiNagykövete a megszerzett tudás, elismerés és sok új barát mellett egy családi balatoni nyaralást és egy új tabletet is nyer.