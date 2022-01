Egyre mélyebb álomba zuhan a kisgyóni kulcsosházak környéke. A valaha szálláshelynek használt épületek állaga olyannyira leromlott, hogy már csak abban az egyben van élet, amit a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség üzemeltet. A többi néma épület előtt bakancsos turisták sétálnak el és az álomba zuhanó területre vezető utat is kátyúk tucatjai tarkítják.

Csütörtökön délelőtt sajtótájékoztató keretében, a Kisgyónba vezető út végén állva jelentette be Törő Gábor országgyűlési képviselő, hogy 230 millió forintot nyert az út felújítására a bakonycsernyei és a balinkai önkormányzat, illetve a Vadex Zrt. által létrehozott konzorcium.

Turi Balázs, Bakonycsernye polgármestere felidézte az út történetét, így tőle tudjuk, hogy az út elődje még az 1920-as években készült el. Az akkor még földút volt, amin már meg lehetett közelíteni Kisgyónbányát. Később bazaltköves makadámút lett, majd a hatvanas években, amikor a bánya a legtöbbet termelte, elkészült az az út, amelyen ma is járunk.

Az út fenntartása és tulajdonjoga is Bakonycsernyét illeti és próbálták is kátyúzni és karbantartani, több kevesebb sikerrel és ebben mindig partner volt a balinkai önkormányzat és a Vadex Zrt is. Velük közösen kerestek az út felújítására szükséges uniós forrást, így nyertek el 212,5 millió forintot. A pályázat azonban csak 95 százalékos intenzitású, így a fennmaradó 5 százalékot, mintegy 13,5 millió forintot a pályázatot beadóknak kell hozzátenni. Az önrész felét a Vadex Zrt, a másik felét a két szóban forgó település egyenlő arányban fizeti. Az összegekben benne foglaltatnak az előkészítéssel kapcsolatos költségek és némi felszíni vízelvezetéssel kapcsolatos feladat is, ugyanis a kátyúk kialakulásáért éppen az útpályán megálló víz a felelős.

A műszaki tartalom úgy alakul, hogy az út 2347 méter hosszú szakaszon készül el, az aszfaltozási munkák után átlagosan 4,5 méter aszfalt feketedik majd a megközelítőleg 6,5 méter széles korona felett.

Wéninger László, Balinka vezetője annyival egészítette ki Turi Balázs mondandóját, hogy maga az út Bakonycsernye és Balinka közigazgatási területének a határa, és bár Csernye a tulajdonosa, ahogy az út egyik oldalán húzódó telkeknek is, ám a kulcsos házak Balinka belterületéhez, a mögötte fekvő rész pedig annak közigazgatási területéhez tartozik, így mindenki számára gyümölcsöző lesz, ha megvalósul a fejlesztés. Wéninger örömét fejezte ki abban a tekintetben is, hogy Bakonycsernye felvállalta a pályázattal kapcsolatos feladatokat.

Majoros Gábor vezérigazgató a Vadex Zrt. részéről elmondta: – Az erdőgazdálkodás számára két szempontból is nagyon fontos ennek az útnak a felújítása. Az egyik, talán a legfontosabb tényező az, hogy az erdőgazdaságnak egy rendkívül nagyértékű erdőtömbje helyezkedik el az út mellett, a Keleti-Bakonyban, ahonnan éves szinten 6,5-7 ezer köbméter tűzifát, rönköt hordunk le, ami ennek az útnak több mint 300 szelvény áthaladását jelenti.

A másik szempont az – folytatta Majoros – hogy kezelésünkbe, illetve tulajdonunkba került az a kisgyóni turistaközpont, ami hosszú éveken keresztül mondhatni, hogy az ország legnagyobb turisztikai központjaként tartották számon. Szeretnénk visszaadni Kisgyónnak újra azt a fényét, ami a régmúltat jellemezte, ám ez egy teljesen új központi turisztikai létrehozását jelenti, amelynek a koncepciótervekben rögzített költségei megközelítik az egymilliárd forintot.

A Vadex Zrt. ezt a beruházást több lépcsőben tervezi megvalósítani. Az első a rossz épületek elbontása és a közművek helyreállításából áll majd. Ám addig elkészülhet az út is, hiszen, ha minden a tervek szerint alakul, februárban elindul a közbeszerzés és akár már nyáron felzúghatnak a szunnyadó terület ébresztői, az útépítő gépek.