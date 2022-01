Az érmék a megfelelő sorrendbe helyezve a forint szót formálják, illetve a Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri székházát jelenítik meg Gyuró Mónika grafikai alkotásában, akinek tervei a februárban lebonyolított közönségszavazáson a legnépszerűbbnek bizonyultak.

Az új érmékkel a mindennapi készpénzfizetési forgalomban, a mindennapi vásárlások során is találkozhat az ember, de a Magyar Nemzeti Bank egy régebbi sajtóközleménye szerint a különleges ötforintosok megvásárolhatók különböző szettekben, dísz­csomagolásban, illetve az érdeklődőknek lehetőségük van üres gyűjtői mappa megvásárlására is a forgalomból összegyűjtött pénzérmék számára.

Közösségi médiacsoportokban a fehérváriak körében is nagyon népszerű a betűvadászat. Egy keresgélős poszt alatt jóval több, mint 100 gyűjtő hozzászólása érkezett, és további hozzászólások is érkeznek még folyamatosan, mind olyan székesfehérvári emberektől, akik lelkesen keresik a hiányzó darabokat kollekciójukhoz. Több példányban meglévő, felesleges érméiket pedig egymást segítve cserélnék a saját gyűjteményükből hiányzó darabokra, avagy eladnák az érdeklődők számára. Találtunk olyan úriembert is, aki olyannyira belemerült a betűvadászatba, hogy saját kezűleg szép tartót is készített a rendhagyó érméknek.