Minap, január 17-én, hétfőn a viharos szélben érdekes jelenséget figyelhettek meg azok, akik figyelemmel kísérik a vízszint változását, a tó életét. A kora esti órákban az agárdi vízmérce rövid ideig átmenetileg 99 centimétert mutatott, majd visszasüllyedt korábbi helyzetébe. Ám ennek semmi köze sem volt a vízpótláshoz, sokkal inkább az erős, helyenként viharos szélhez: kicsit olyan a jelenség, mintha „megbillenne” a tó. De ebben nincs semmi rendkívüli (történik ilyen a Balatonon is), mert most, hogy alacsonyabb a víz­oszlop a Velencei-tó medrében, a tó könnyebben mozog a szél hatására. Jelenleg úgy tűnik, mindenki várakozik, horgászt nem nagyon látni a partokon, de szerencsére halpusztulás nyomait sem tapasztalják a halőrök.

Tovább folytatódik a Velencei-tó vízpótlása, miután hetekkel ezelőtt megnyitották a Pátkai-víztározó zsilipjét, és olyan szintre állították be, amely még nem okoz a Császár-víz különböző szakaszain nagyobb visszaduzzadást. A jelenlegi eresztés gyorsaságát nem lehet növelni, az még hetekig eltart.

A Zámolyi-víztározó már leürült, a Császár-víz jelenleg 54 centin áll, illetve folyik a Velencei-tó felé, amelynek vízszintje csütörtökön délután 94 centimétert mutatott.

Ez nyilvánvaló javulás a korábbi, nyár végi állapotokhoz, főként a 63 centis legkisebb vízálláshoz képest, ám mégsem elegendő ahhoz, hogy ne kelljen aggodalommal tekinteni az előttünk álló, ismét aszályosnak ígérkező évre. A helyzeten csak egy extrém mennyiségű téli csapadék javíthat érdemben, ez azonban eddig elmaradt. Enélkül tavaszra körülbelül 110 centire emelkedhet a víz, ami az előző évhez hasonló szezonkezdő állapot lesz.

Azonban az is csak korlátozottan esélyes horgászatot tesz lehetővé, ezért sokan még nem döntötték el, kiváltják-e idei engedélyüket, a területi jegyekről nem is beszélve. Ráadásul a Velencei-tó horgászati hasznosítója, a Magyar Országos Horgász Szövetség az alacsony vízállás miatt kénytelen volt várni a szokásos haltelepítésekkel is.