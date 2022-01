Ez nem vicc, ugyanis fél nap erejéig megyénkbe költöznek a nagy sikerű Netflix-sorozat, az Árnyék és csont sztárjai. A helyszín pedig nem más mint a Sajnovics-kastély és udvara. A nevének elhallgatását kérő helyszíni informátorunk szerint a készülődés már javában zajlik, ugyanis az elmúlt napokban a forgatásra szánt helyiségeket újították fel.

A Leigh Bardugo regényei­ből készült Árnyék és csont című sorozat a 19. századi Oroszország ihlette környezetben játszódik, természetfeletti erőkkel is rendelkező szereplői pedig a sötétség ura ellen küzdenek. A sorozat első évada egyenesen tarolt a nézők körében, melyet szinte teljes egészében Magyarországon vettek fel. A számos lenyűgöző hazai helyszín közül látható volt például az iszkaszentgyörgyi Amadé–Bajzáth–Pappenheim-kastély, a budai vár, a szentendrei skanzen vagy éppen a keszthelyi Festetics-kastély.

Ben Barnes és Jessie Mei Li az Árnyék és csont nagy sikerű sorozatban Forrás: Netflix

2022 elején pedig elkezdték a második évad felvéte­leit is, melynek bizonyos jeleneteit – információink szerint – a Sajnovics-kastélyban és udvarán veszik fel. Igyekeztünk hát utánajárni annak is: minek köszönhető, hogy a választás éppen a kis falucskára esett? Ezzel kapcsolatban azonban érdemi választ nem kaptunk, több forrásból sem, a titoktartásra hivatkozva. Annyi azonban bizonyos, hogy a tervek szerint február 2-án, szerdán történik a jelenetek felvétele, már ha addig nem jön közbe semmi. Eddig ugyanis betegségre hivatkozva kétszer is halasztották.

Ami a forgalmi rend megváltozását illeti: bár több falubeli az aggodalmát fejezte ki a torlódások, a zsúfoltság miatt, a helyi polgárőségtől megtudtuk, megnövekedett forgalomra némileg igen, de fenn­akadással nem kell számolni. Információjuk szerint, február 2-án fél 11 körül érkeznek kisbuszokkal a stábtagok, hogy a reggeli rutint – a munkába indulást, az iskolába járást – ne zavarják. Továbbá arra is fény derült, hogy lezárás nem nagyon várható, viszont a parkolással kapcsolatban lesz némi változás: az iskola és a patak közötti részen történik az Árnyék és csont stábjának a parkoltatása, és ugyanezen a napon nem lehet majd használni a katolikus templom és a kastély előtti részt sem, kivéve a forgatás résztvevőinek.

Információink szerint hasonló forgatási napot terveznek néhány hét múlva is Tordason, a Sajnovics-kastélyban.