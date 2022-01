A harmadik napon a csapat székesfehérvári gyakornoka, Kovács Bálint árult el titkokat arról, hogy miként lehet hallgatóként bekerülni egy drónokkal foglalkozó céghez. Az előadások közben sem volt idejük azonban pihenni, hiszen kiállítóként felvonultatták a képzéseiken használt multirotoros és merevszárnyas gépeiket is.

Szaniszló Mónika és Kovács Áron műsorvezető

Forrás: Pál Károly

Az újabb és újabb technológiákra mindig is éhes volt a társadalom, ám még a szakembereket is meglepte, hogy mennyire sokan voltak kíváncsiak a pilóta nélküli légijárművekre, jópáran arról érdeklődtek, mikor kerülhet be a közoktatásba a drónpilóta képzés.

A kiállításon elhangzott előadások mindegyike teljes terjedelmében, bármikor visszanézhető a Digitális Jólét Program hivatalos oldalán.