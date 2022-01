Csütörtökön délelőtt, ünnepélyes keretek között mutatta be a Volánbusz Zrt. azokat az új, Mercedes-Benz Reform501 LE szóló típusú autóbuszokat a fehérvári buszpályaudvaron, melyekből 2 milliárd forint értékben 26 érkezett most Fejér megyébe. E járműveknek köszönhetően tehát tovább frissül a járműállomány, és javul a személyszállítás szolgáltatási színvonala – hangzott el. Magyar gyártású járművekről van szó, melyekre mostantól a helyközi közlekedésben szállhatnak fel az utasok.

Palkovics László miniszter: az utazóközönség kiszolgálása

Számos eszközzel megkezdte a kormány az elmúlt időszakban a közösségi közlekedés versenyképességének erősítését. A cél a hatékonyabb, biztonságosabb, gyorsabb és kényelmesebb közlekedés, mellyel a magyar embereket kiszolgálhatjuk

– fogalmazott Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter a Piac téri átadón. A „környezetet kevésbé terhelő szolgáltatás” kapcsán pedig hozzátette: az elmúlt 4 évben 1700 autóbuszt állítottak forgalomba, s a jó hír, hogy ezzel haladnak tovább. Majd pedig kitért arra a fontos feladatra, amely a magyar autóbuszgyártás visszaépítését célozza meg. - Ezt el tudtuk érni – utalt a most is átadott, magyar gyártású buszokra a miniszter, hozzátéve, hogy e feladat legkiemelkedőbb résztvevője az ITK Holding Zrt. – Ezek a buszok a mai kor minden lényeges technológiai megoldásával büszkélkedhetnek, kezdve a fedélzeti kamerától az emelt szintű biztonságon keresztül a kényelmi rendszerekig – majd pedig kiemelte: e buszok mintájára hamarosan hasonló iskolabuszok is érkeznek a magyar közösségi közlekedésbe.

A miniszter továbbá hozzátette: a szén-dioxid kibocsátás csökkentése további fontos cél, ezért ez év kezdetétől a 25 ezer főnél nagyobb városokban a városi közlekedésben már csak zéró emissziós – tehát a környezetet lokálisan nem terhelő – járműveket helyeznek üzembe. E programnak köszönhetően - a Zöld Busz Program keretében - 2022-től már megkezdődött a Mercedes-Benz eCitaro típusú elektromos buszok próbaüzeme, amelyekből 40 a budapesti agglomerációban közlekedik majd, a további 60 járműből pedig 12 Székesfehérvárra érkezhet - Jelentősen csökken tehát az autóbusz állomány átlagéletkora. A cél, hogy ez 8 évre lecsökkenjen, hamarosan elérjük – szögezte le Palkovics László.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Juhász Roland államtitkár: Fehérvár szimbolikus helyszín

Juhász Roland, állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár pedig Székesfehérvárt emelte ki beszédében, mint a buszok átadására legalkalmasabb, legszimbolikusabb helyszínt: - A „királyok városa” nem csak a leggazdagabb múltú település, de Magyarország egyik legfejlettebb gazdasági központja is. Neve összeforrott továbbá a hazai buszgyártással – mondta, s emlékeztetett: 2010 után a kormány szándéka egyértelműen az volt az állami tulajdonú közlekedési vállalatoknál, hogy erőiket egyesítve hatékonyabban és az utasok magasabb szolgáltatási színvonalon történő kiszolgálásáért dolgozzanak. - Emlékezhetnek még a Volán esetében végrehajtott integrációra, majd a MÁV-Volán összeolvadásra, melynek eredményeként a társaságok sokkal költséghatékonyabban működnek, közszolgáltatási feladataikat is szervezettebben tudják ellátni – fogalmazott az államtitkár, aki kiemelte, hogy ez a Volán esetében milyen jelentős feladatot jelent, tekintve, hogy napi 1,8 millió fős utasforgalmat bonyolít, s mintegy 34 ezer járatot indít. – S hogy miért is fontos az integráció? – tette fel a kérdést, amit meg is válaszolt: - Megteremtettük ezzel a közösségi közlekedés egységes irányítását, s hosszútávon elősegítettük a kormány közösségi közlekedés fejlesztési programjának megvalósítását. A közösségi közlekedés fejlesztése, az infrastruktúra, gördülő állomány korszerűsítése tehát jelentősen túlmutat önmagán: nem csak a nemzeti vagyont gyarapítjuk ezzel, hanem a színvonalas, megbízható és biztonságos szolgáltatás révén a vidék népességmegtartó erejét is erősítjük. A terv az, hogy 2022 végéig megújuljon a teljes autóbusz állomány 40 százaléka. A most átadott buszokat ezért további átadások követik: összesen 88 ilyen típusú busz szolgálja mostantól nem csak Fejér, de Hajdú-Bihar és Komárom-Esztergom megye utazóközönségét is.

Vargha Tamás: a fehérvári forgalom szemszögéből

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, külügyi államtitkár rámutatott a közösségi közlekedés fejlesztésének fontosságára, székesfehérvári szemszögből is:

- Egyre többen érkeznek Székesfehérvára és indulnak el a városból a buszpályaudvarról minden nap. Ezért tehát jelentős lépés a mostani fejlesztés, hiszen minden nap tapasztaljuk, mivel jár a gépjárművek megemelkedett száma a fehérvári forgalomban

– mondta, leszögezve, hogy ezért is olyan fontos - kényelmes és színvonalas buszokkal - vonzóvá tenni a közösségi közlekedést, mert azzal csökkenthető az utak és a környezet terhelése.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Homolya Róbert: fiatalítás az utakon és a vasúti pályákon is

A buszok átadóján Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója a közösségi közlekedés egyik legfontosabb elemét, a technikát és a műszaki eszközök fejlettségét emelte ki. - Az utasoknak a legfontosabb, hogy min utaznak – ez a közúton a busz, vasúton a vonatszerelvény. Ezen a téren két évtizedes lemaradást sikerült behoznunk, hiszen jövőre a több mint 6300 darabos Volán busz flottája eléri a 10 éves átlagéletkort s hamarosan alá is megy. A vasúti közlekedésben is töretlen a fejlődés, hiszen idén megérkezik a negyvenedik emeletes motorvonat is. Párhuzamosan azzal, hogy Magyarországon gyártják az új buszokat, a MÁV saját gyártásában az IC plus kocsik gyártása is zajlik. A magyar és uniós klímacélokhoz igazodnak ezek a fejlesztések: 2030-ra ugyanis felére kell csökkenteni a károsanyag-kibocsátást a közlekedésen belül, 2050-re pedig karbonsemlegessé kell tenni a közlekedést. Ez a közösségi közlekedés nagyobb térnyerése nélkül nem fog menni – emelte ki a vezérigazgató.

Fejér megyei kitekintő

Homolya tájékoztatása kitért a Fejér megyét érintő vasúti fejlesztésekre is: e szerint „a Budapest–Pusztaszabolcs vonalszakasz felújításának köszönhetően javultak Pusztaszabolcs és a főváros közötti eljutási lehetőségek, Dunaújváros pedig 20 perccel közelebb került Budapesthez a csúcsidei gyorsított vonatok révén. Nyár óta a villamosítás lehetővé teszi, hogy korszerű villanymozdonyokkal és motorvonatokkal biztosítsuk a komfortos, környezetbarát közlekedést Balatonfüred és Székesfehérvár között. A Velencei-tó és a megyeszékhely érintésével pedig emeletes KISS motorvonatok is közlekednek már a Balaton déli partjára a turisztikai szezonban. A székesfehérvári vonal menti állomásokra, megállóhelyekre 24 új jegykiadó automatát telepítettünk. A Velencei-tónál és a martonvásári, bicskei állomásokon háromszáz férőhelynyi kerékpártárolót alakítunk ki, Gárdonyban 20 gépkocsi parkolót építünk. Martonvásáron és Bicskén korszerűbbé tesszük az állomásokat. A Magyar Falu Program keretében márciusra megújul Zichyújfalu állomás, és idén hét Fejér megyei vasútállomáson, megállóhelyen telepítünk fedett kerékpártárolókat, esőbeállókat, padokat és utastájékoztatási felületeket”.

Homolya kitért arra, hogy idén kiteljesedik az egységes jegy és bérletértékesítési rendszerrel kapcsolatos program is. Azaz Magyarországon az államilag támogatott közösségi közlekedésben mindenki ugyanazon a jegyrendszeren keresztül tudja megvásárolni azt, amivel hozzáfér a szolgáltatáshoz. Elkészült az a megvalósíthatósági tanulmány – hangsúlyozta -, amely ezt az integrációt teljessé tudja tenni: egységes utastájékoztatási rendszert jelenthet ez a MÁV-Volán csoport szolgáltatásain belül.