Termálvizet találtak

Az 1962. január 13-i Fejér Megyei Hírlap arról írt, hogy Dunaújvárosban, a talajvizsgá­lati kutatások során hatszáz méter mélységben termálvizet találtak. A tudósítás szerint a sós termálvíz hőfoka 42 Celsius. „A kút percenként jelenleg 250 liter vizet ad. A meleg vizet el­sősorban a városi uszodába vezetik, később a felépítendő fedett fürdőben és egyéb mó­dokon is hasznosítják” – írta a korabeli lap.

Kitűnő rendű tanuló

Kedves fénykép is megjelent ebben a lapszámban. Kabáczy Szilárd fotóján Bor Mária harmadéves kitűnő rendű tanuló látható. Azt mondják – írták a képhez –, hogy olyan ügyes, hogy becsukott szemmel is ki tudja vinni az árut a raktárból. „Valóban nagyon ügyes! Ő és két társa a múlt év végén, a Fekete Sasban rendezett édességkiállításon 117 ezer forint forgalmat bonyolítottak le. Ehhez is nagy ügyesség kell.”

Eltűnik a vörös köd

Negyven éve, 1982. január 13-án jelent meg a hírlap hasábjain, hogy fontos lett a környezetvédelem Dunaújvárosban: a Dunai Vasmű elektrofilteres porlevá­lasztó komplexumot építtetett ebben az időben, „amely a tervek ígérete szerint megtisztítja a martin­acélmű sűrűn gomolygó – olykor Dunaújvárost is ellepő – vörös színű füstfellegét”. A vállalat akkor – azaz 1982-ben – azt ígérte, még év elejére elkészül a beruházás.