A Magyar falu programban orvosi eszközök beszerzésére is adott be pályázatot a nagyközség önkormányzata még 2021-ben. Akkor közel 2 millió forintos támogatásban részesült Bakonycsernye. Az összegből, túl az orvosi gépeken, berendezéseken, a védőnői szolgálat fejlesztéséhez is vásároltak különböző eszközöket. Többek között egy Doppler CMS magzati szívhanghallgatóval, egy vércukor- és egy vérnyomásmérővel lett gazdagabb a község, és vele a lakosság. Emellett az oltóanyag tárolására szolgáló hűtőt és műszerasztalt is vásárolt az önkormányzat, és kicserélték a bútorzatot is.

Bár már szinte minden megújult, mégsem vették birtokba még a védőnők a birodalmukat, ugyanis mint azt Turi Balázs polgármester elmondta: – A képviselő-testület döntése alapján önerőből belül is megszépül a 80 négyzetméteres rendelő. A múlt hónapban festési, jelenleg a burkolati munkálatok zajlanak az önkormányzat épületének oldalában kialakított védőben, és mivel a munka jól halad, terveink szerint néhány hét múlva már a megújult környezetben várja a két helyi védőnő a település legifjabb polgárait és szüleiket a tanácsadásokra.

A munka addig sem szünetel, így a két védőnő most is fogadja a megközelítőleg 160 apróságot a két háziorvosi körzet rendelési idejében, hétfőn és kedden. Nagyjából 18-20 gyermek érkezik hetente a tanácsadásokra és ebben benne vannak a várandós kismamák is. A munka azonban nem merül ki ebben, folyamatos a család- és iskolalátogatás, míg az adminisztrációs munkákat „home office”-ban végzik el a védőnők.