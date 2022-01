Évek óta így van ez télen, a tiltást pedig az indokolja, hogy a város tavainak vízpótlása folyamatos, ezért a befolyásnál és a túlfolyónál vékonyabb a jégpáncél, ami életveszélyes lehet akkor is, ha a jég teteje biztonságosnak néz ki. A nádasok is fokozott veszélyt jelentenek, mert itt is egyenlőtlenül fagy be a tavak vize.

A Sóstó természetvédelmi terület, így korcsolyázni is TILOS a megújult tavon, melynek változatos medermélysége és a nádasok miatt is rendkívül veszélyes rámenni!

Bár éjszakánként továbbra is fagypont alatt lesz a hőmérséklet, de ettől függetlenül mind a Palotavárosi, mind a Csónakázó-tó jegére veszélyes és tilos menni.

A Fejér Megyei Rendőr Főkapitányság munkatársai a napokban szintén felhívták a Velencei-tóhoz látogatók figyelmét, hogy a tó jegének vastagsága nem megfelelő, ezért azon tartózkodni életveszélyes, továbbá aki rámegy szabálysértést követ el.