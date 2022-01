Wágner Tiborné, az Eszterlánc óvoda vezetője állt az élére pénteken délelőtt annak a kígyózó menetnek, mely egyenesen a Károlyi-kastély kertje felé vette az irányt.

Az intézményvezető elmondta: – Óvodánk a kastéllyal szoros, együttműködő kapcsolatot ápol. Év elején csoportonként kiválasztjuk a „mi fánkat”, mely a későbbi megfigyeléseink színtere. Fehérvárcsurgón csodálatos természeti környezet biztosítja a tapasztalásokat és felfedezéseket. Kiemelt zöld jeles napunk januárban a madárvédelem. Ennek keretében tartjuk idén 10. alkalommal a Madárkarácsony elnevezésű programunkat.

Zöldségekből, gyümölcsökből és magokból készítettek füzéreket az óvoda szorgos lakói az óvó nénikkel közösen, hogy a százholdas pagonyhoz hasonlatos varázslatos erdő madarai könnyen átvészeljék a telet. Került az ágakra dermedt zsírszalonna is, hogy kibírják még a legnagyobb hideget is a kismadarak. A péntek délelőtti program kezdetén Fekete Ágnes, a kastély munkatársa ismertette a gyerekekkel az ősfás, tisztásokkal is tarkított parkot, ahol mintegy negyven madárfaj él. Az ismertető végén a kulturális menedzser azt is elárulta, hogy a Bakonyban összesen nyolcvan madárfajt tartanak számon az ornitológusok, így a kastély nagyon büszke arra, hogy ilyen gazdag madárvilággal rendelkezik.

Mint megtudtuk, a természettel való szoros kapcsolat nem új keletű ebben az óvodában. Sikeresen pályáztak idén az Örökös Zöld Óvoda címre, mely az elmúlt 10 év értékelő és elemző munkáját foglalja össze. A madárbarát óvoda eszterláncszemei nemcsak a csipegetők etetéséről gondoskodnak, hanem az intézmény udvarán egy madárszállót is kialakítottak, ahol megfigyeléseket folytatnak, a saját soraikból megválasztott felelősök ellenőrzése mellett. A madárkarácsonyfa-díszítés végén hóangyalkészítés és futás közbeni hóban ropogás volt a program, majdnem ebédig. Persze itt nincs vége a feladatnak, a tél hosszú, ezért nem hagyják magára a fát, az elfogyasztott eleséget mindig pótolják.