Újabb fontos megállapodás jött létre a város fejlődése és a helyben zajló felsőoktatási képzési paletta további bővülése érdekében. Az együttműködés fontos lépés ahhoz, hogy Magyarország 2030-ra Európa legerősebb tudásalapú társadalmai közé tartozzon.

– Ez a fejlesztés rengeteg olyan elemet hordoz magában, amely a két fél, valamint a közösség számára is fontos lehetőségeket jelenthet a fejlődésre. Ez olyan új területek fejlesztését is jelenti, amelyek már a drónhoz, tehát a legmodernebb technológiához tudják kapcsolni az egyetemet, a repteret és Székesfehérvárt is. – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester.

Az egyetem képviseletében Györök György dékán és Kovács Levente rektor vett részt az együttműködés hivatalossá tételén. Kovács Levente beszédében elmondta, az Óbudai Egyetem nem kisebb feladatot vállalt magára, mint egy légiipari kompetencia kiépítését.

– Ahhoz, hogy Magyarország 2030-ra a tudásalapú társadalom tekintetében Európa leginnovatívabb öt állama közé sorolódjon, egyértelműen tudásra van szükség, a tudás pedig képzést jelent. Azzal, hogy az Óbudai Egyetem a modellváltó intézmények soraiba lépett, azt vállalta, hogy egy sokkal rugalmasabb modellen keresztül katalizálja ezt a folyamatot, hogy a műszaki képzés minél gyorsabban tudjon fejlődni, és a megfelelő feltételek is rendelkezésre álljanak – tette hozzá az Óbudai Egyetem rektora.

Szilády Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke kiemelte, örül annak, hogy az egyetem hallgatói a börgöndi repülőtéren fejleszthetik dróntechnológiai tudásukat.

– Ez a megállapodás is azt mutatja, mennyire fontos a börgöndi repülőtér fejlesztése, hiszen számtalan olyan új technika, technológia jelenik meg a világon, melyek alkalmazását talán még nem is látjuk egészen pontosan, ilyen például a dróntechnológia is. Külön öröm számunkra, hogy az egyetemmel együttműködve a börgöndi repülőtér olyan helyszín lehet, ahol maga a gyakorlati képzés, a fizikai repülések megvalósíthatók – fogalmazott Szilády.