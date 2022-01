Történt ugyanis, hogy a 22. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon együttműködési megállapodást kötött Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora és Lasztovicza Gábor, a EFOTT Kft. ügyvezetője arról, hogy idén a MATE lesz a fesztivál házigazdája. Ekkor hangzott el az is, hogy az idei évben is a Velencei-tónál szeretnék megrendezni a bulit. Igen ám, de – ki tudja, mi okból -, volt olyan felcím, amelyben Velencére hozták gondolatban ismét a rendezvényt. Nem is sejtve talán, hogy az elmúlt években micsoda küzdelmek folytak azért vagy éppen az ellen, hogy az EFOTT Velencén legyen. AZ EFOTT holnapján azonban persze továbbra is a Velencei-tó szerepelt helyszínként, nem Velence. Persze ez az apró eltérés nem mindenkit zavart meg abban, hogy átvegyék a hírt, akkor sem, ha a bakira azóta rájöhetett a hírportál és módosított Velencei-tóra. A lakosság szemfüles volt és azon kezdett el gondolkodni, hol kezdődik a hír és hol a helyismeret hiánya: vajon a Velencei-tó északi partjára vagy Velencére, az Északi strandra jön az EFOTT? A velencei önkormányzat is reagált a hírre – mondhatni ahelyett, hogy a szervezőket megkérdezte volna, akikkel egyébként kapcsolatban áll: „Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nemrég megjelent sajtóértesülésekkel ellentétben Velence város és az EFOTT között nem született megállapodás vagy szerződés a 2022-es fesztiválra vonatkozóan. Egyeztetés sem történt a felek között. A 2022-es EFOTT szervezési munkáiról egyelőre nem rendelkezünk információval. Bízunk abban, hogy mihamarabb tájékoztatást kapunk a szervezőktől, hogy higgadtan lehessen kezelni a szervezési kérdéseket.”

Higgadt tárgyalásokban bízik tehát a velencei polgármester, aki tavaly még elzárta az utat a Sukoróra költözött rendezvény építői elől. Megkerestük az EFOTT szervezőit az ügy kapcsán, vajon hol tartanak a tárgyalások. Lasztovica Gábor, az EFOTT ügyvezetője elmondta: utoljára tavaly december végén tárgyaltak a velencei polgármesterrel, amikor a 2021-es EFOTT ügyeit zárták le. – Ekkor a felmerült kérdések nagy részét –például parkolás, szemét – megnyugtatóan rendeztük, s egyébként abban maradtunk, hogy folytatjuk, illetve megkezdjük az idei megbeszéléseket, mert továbbra is a Velencei-tó partján szeretnénk megrendezni a fesztivált – szögezte le az ügyvezető.

A lényeg tehát – derült ki -, hogy még nincs konkrét helyszín. Velence vagy a Velencei-tó – most még kérdéses, de a szervezők mindenképpen itt képzelik el a fesztivál jövőjét. Az ügyvezető ugyanis azt mondja: egy ilyen jellegű rendezvényből turisztikai szempontból és hosszú távon is sokat profitálhatnak a Velencei-tó települései. – Azok, akik most főiskolásként, egyetemistaként ide jönnek, később majd a családjukkal térnek vissza a tó partjára – mutatott rá Lasztovica Gábor, utalva arra, hogy a fesztivál közönsége költ most és költ akkor is, ha később jönnek vissza.

A tavalyi sukorói EFOTT helyszín azonban most nem feltétlenül alkalmas a rendezvény megtartására, ugyanis megindulnak azok az infrastrukturális beruházások, amelyek az ifjúsági központhoz, illetve a kajak-kenu akadémiához kapcsolódnak. Mint ismeretes, megírtuk: Sukorón, állami területeken indul meg egy ifjúsági központ építése, melyet az EFOTT fog működtetni (itt írtunk róla: https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2021/12/a-fiatalok-kozpontja-epulhet-meg-sukoron).

Erről 2021. december elején jelent meg a Magyar Közlönyben a rendelet, melyben komoly beruházásokat irányoztak elő. Ám legalább 2 év, míg az ottani infrastruktúra 100 százalékban elkészülhet, tehát az EFOTT szervezőgárdája 2022-ben újabb – vagy netalán régi – lehetőségeket is számba vesz. Ám a január egy rendezvényszervező csoport életében még igencsak képlékeny, lehetőségek és elképzelések szempontjából is – ezt lehetett legalábbis kiszűrni az ügyvezető szavaiból. Aki kérdésünk után felvette a kapcsolatot Gerhard Ákossal, Velence jelenlegi polgármesterével, s annyiban megállapodtak: a 2022-es EFOTT helyszínével kapcsolatos tárgyalásokat hamarosan megkezdik.