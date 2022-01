A legjobb rajzokból készült kiállítás, valamint végtelenített üzemmódban futó vetítés fogadta a péntek reggel érkező diákokat az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában, ahol a szünetekben egész nap magyar könnyűzenei dalok is szóltak. A hatalmas televízió képernyőjén Kölcsey Ferencről, a magyar kultúra napjáról, valamint a csákvári Esterházy családról szóló prezentációkat lehetett megnézni. Érdeklődésben nem volt hiány, a diákok szívesen álltak a monitor elé a tízpercekben.

– Az egész hetet a magyar kultúra jegyében töltöttük, több programunk is volt az elmúlt napokban. Többek között minden osztály megnézte a közeli emlékházban Győry Ilona fazekas kiállítását, és életkoruknak megfelelően feldolgozták Kölcsey életét, valamint a Himnuszt. Ehhez kapcsolódóan rajzpályázatot is hirdettünk, a 7. osztályosok pedig videóklipet is készítettek hozzá. Akinek volt kedve, kutatómunkába foghatott, hogy megválaszolja a magyartanárunk által összeállított magyar kultúra napi totó furfangos kérdéseit – sorolta Szajkóné Medgyesi Bernadett igazgató, aki nagy örömmel mesélte, hogy a totó hibátlan kitöltői között az önkormányzatnak köszönhetően színházjegyeket sorsolhattak ki. Már majdnem elkészült az a dicsőségfa is, amely az első emeleti aulában kapott helyett, és amelyre a tervek szerint a jövő tanévtől kezdődően minden évben felkerül az intézmény legjobbjainak neve. Nevüket – a településhez méltó módon – csákvári fazekas által formázott kerámiagyümölcsökbe vésik majd, és őrzik meg az utókor számára.