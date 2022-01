Ahogy korábban lapunk is beszámolt róla, a napokban terjedt el egy gyermekével babakocsival közlekedő anyuka nyílt levele a közösségi médiában. Sérelmezése szerint egyre ritkábban állnak meg az autósok a gyalogátkelőhelyeknél, s ha még is megteszik, amint felszabadul előttük az út, már tűznek is tovább, mint az íjból kilőtt nyíl, meg sem várva, míg a gyalogos biztonságosan átér az úton. Mint minden éremnek, ezen szituációknak is két oldala van. Több autós tapasztalatai szerint sok gyalogos körül sem néz, mielőtt lelépne az útra, mobilozik, vagy akár látványosan és szántszándékkal haladnak át lassan.

A Fejér Megyei Rendőr-­főkapitányság tájékoztatása szerint rendelet írja elő, hogy a járművek vezetőinek a ki­jelölt gyalogos-átkelőhelyeket fokozott óvatossággal kell megközelíteniük, és olyan sebességgel, hogy amennyiben szükséges, meg tudjanak állni. Az átkelőkkel kapcsolatban szintén probléma vetődhet fel a többsávos utak esetében. Erre vonatkozóan szintén ren­deleti szabályozás van érvényben, miszerint a gyalogos-­átkelőhely előtt megálló jármű mellett minden esetben meg kell állni, és a továbbhaladás csak akkor lehetséges, ha a sofőr meggyőződött, hogy ezt a gyalogos elsőbbségének megsértése nélkül meg tudja tenni. A rendőrség tájékoztatása szerint ugyanakkor a jogszabály nem írja elő, hogy az autósoknak meg kell várni, amíg a gyalogos át is ér az úton, ezért amennyiben biztonságos távolság áll fenn kettejük között, tovább lehet haladni a járművekkel. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén havonta egy-két olyan baleset történik, amely kijelölt gyalogos-átkelőhelyen következik be.

Annak érdekében, hogy még szélesebb képet kapjunk a gyalogosokat ért attrocitásokról, nyakunkba vettük a belvároshoz közeli, nagyobb forgalmú gyalogátkelőhelyek környékét, hogy megérdezzük az utca emberét arról, milyen tapasztalataik vannak a témában. Sikerült megszólaltatnunk egy édesanyát, aki egészen pozitív tapasztalatokat tudott velünk megosztani. Farkas Dalma úgy érzi, mikor babakocsit tolva szeretne átkelni egy gyalogátkelőhelyen, hamarabb engedik át az autósok.

Farkas DalmaForrás: Bagotai Zsanett / feol.hu

Ritkán ugyan, de ő is tapasztalja, hogy ennek ellenére vannak türelmetlen autósok, akik alig várják, hogy átkeljenek. Megkérdezésünkre elárulta, hogy csak pár kritikus "zebra" van, amit nem használ szívesen. Ezek között szerepel a Széna téri, a Budai és Távirda közötti (itt a probléma abban rejlik, hogy a babakocsi elszokott akadni, nehéz a járdáról le és fel manőverezni vele), valamint a Jáky technikum közelében lévő Deák Ferenc uti, mert a növényzet és a párhuzamosan parkoló autóktól nehezen veszik észre őket a közlekedők, inkább megvárják, amíg "tiszta nem lesz a terep". Következő megkérdezettünk nem tudott negatív tapasztalatokról beszámolni.

Forró JánosForrás: Bagotai Zsanett / feol.hu

Forró János határozottan kijelentette, hogy őt mindig és minden körülmények között átengedik probléma nélkül, valamint (mert hogy 1968 óta van jogosítványa) ő sem tesz másképp, ha volán mögött ül. Hegyi Kinga is mindkét oldalról megközelítve a problémát nyilatkozott számunkra.

Hegyi KingaForrás: Bagotai Zsanett / feol.hu

Gyalogosként a tapasztalata az, hogy az esetek többségében, minden gond nélkül elengedik őt. Bár megjegyezte, hogy esős időben nem árt résen lenni, mert olyankor az autósok jobban sietnek. Ő maga azt tapasztalja, hogy Maroshegyen állnak meg nehezebben az autósok. A volán mögött ülve, másik oldalról nézve azzal a problémával szokott szembesülni, hogy sok gyalogos megtévesztően viselkedik, nem lehet biztosra eldönteni, mik a szándékai, át szeretne-e kelni az úton, vagy sem.