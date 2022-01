Az egyik értinett útszakasz a József Attila utca folytatása, amely a Dióhegy zártkertjeihez, illetve mezőgazdasági területeihez vezet fel. Tóth Erika polgármester elmondta, ez a régi út mára felrepedezett, nehezen járhatóvá vált, és mivel rendszeres autóforgalom van rajta – a zártkerti részben egyre többen élnek állandó jelleggel –, aktuálissá vált a felújítása.

A másik az Alsóréten található, a régi termelőszövetkezethez vezető út, ami ma magánterület. – Nemrég kaptunk egy megkeresést, hogy pékséget építenének az egykori tsz területén, ami mintegy 60 alcsútinak adna munkát. Ezt örömmel vettük, és úgy gondoltuk, ebből a pályázatból rendbe tesszük az oda vezető utat. Ennek az útfelülete még rosszabb állapotban van, mint a dióhegyié – mondta Tóth Erika, akitől azt is megtudtuk, hogy a két szakaszon összesen 505 méter hosszan újítják fel az aszfaltot. A munka várhatóan őszre készül el. Több felújítás is tervben van az idén, így több járdaszakasz mellett Magyar falu program támogatásából murvás borítással látják el a Csere-dűlőbe vezető utat is.

Martonvásár Tordassal kon­zorciumban, közösen nyerte el a pályázati forrást, közel 300 millió forintot. Mindkét önkormányzat örömét fejezte ki a sikeres pályázattal kapcsolatban. Mint megtudtuk, Tordason a megnyert támogatásból megújul az Erdőmajori út, a Szent Orbán út egészen az Orbán szoborig, valamint kiszélesítik a meglévő átereszt a Gesztenyés végén. Martonvásáron pedig a Kismartoni bekötőn, Gábormajori úton, illetve Rózsa utca átkötő szakaszán gurul majd az úthenger.