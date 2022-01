Minden évben januárban van az ökumenikus imahét, amely egy országos, sőt világméretű rendezvény. Ilyenkor egymás templomaiba mennek a lelkészek és istentiszteleten vesznek részt. A szerda esti, Bodajkon tartott eseménynek az volt a különlegessége, hogy Mórocz Tamás bodajki plébános, címzetes apát meghívót küldött minden környékbeli település lelkészeinek. A helyettes esperesi rangot is betöltő Mórocz elmondta: - Mivel megújult a kegyhely és ez a járványhelyzet is egy kicsit átalakította a hétköznapi rendünket, ezért úgy gondoltuk, meghívjuk a templomunkba valamennyi lelkészt, akikkel a hozzánk tartozó 16 településen együtt szolgálunk.

A 11 lelkész másfél órával az imaóra előtt a helyszínen volt és megtekintették a kegyhelyet. Ezt követően kezdődött a 18 órakor közösen tartott az imaóra, melyben három rövid prédikáció szerepelt. Utána volt egy közös vacsora, melyre nemcsak a lelkészek, hanem azok munkatársai is meghívót és helyet kaptak. A közös este és a vacsora hangulatáról Mórocz Tamás így vallott: - Jó volt egy kicsit beszélgetni. Úgy éreztük, hogy nagy öröm volt az ő szívükben a meghívás miatt is és amiatt is, hogy együtt szolgáltunk. Talán még nagyobb különlegessége az egésznek az, hogy itt, Bodajkon a Mária-tisztelet központjában vagyunk, és bár ez a tisztelet a protestáns egyházakban teljesen máshogy valósul meg, mégis szép volt a közös, komoly, tanúságtevő ima a Szűzanya megújult templomában.

Az imaórát követően közös asztalhoz ültek a meghívottak és a bodajki vendéglátók. Arra a kérdésre, hogy miről beszél 10-12, különböző vallási gyülekezetet vezető lelkész, azt felelte a kegyhely plébánosa: - Nagyon érdekes, hogy rögtön értjük egymás gondjait és nehézségeit, mert hasonló problémákkal küzdünk. Ezek lehetnek a gazdasági természetű dolgok is, mint például a templomfelújítások vagy azok a koordinálása, de lehetnek a hívők mindennapi teendőivel, például temetéssel, kereszteléssel és egyéb egyházi a feladatok ellátása kapcsán jelentkező problémák.

A kereken 10 éve Bodajkon szolgáló Mórocz azt is elárulta, hogy a különböző települések eseményein gyakran találkoznak egymással a lelkészek, ezért alakul ki olyan szoros kapcsolat közöttük, így, ha egy asztalnál leülnek, rögtön szót értenek egymással. A helyettes esperes hozzátette: - Egészen apró dolgokban is tudunk együtt dolgozni, odafigyelve arra, hogy ne legyen nagyobb különbség közöttünk, mint amennyi már eleve van, abból fakadóan, hogy más a vallásunk és a templomunk. Személyes életünkben sokkal közelebb vagyunk egymáshoz, mint a külsőségekben. Mi reverendát hordunk, ők palástot. Ez talán csak az a múlt, ami ugyan kötelez minket, de emellett a személyes szeretet szintjén az ökumenikus egység sokkal mélyebben van jelen, mint ahogy esetleg az a felszínen látható.

Forrás: Bodajki Plébánia

Ha egy asztal körül beszélgetnek a katolikus és a protestáns felekezetek lelkészei, felmerülhet a kérdés, hogy van-e közöttük bármilyen vallási alapon kialakuló ellentét? Mórocz Tamás erre azt mondta: - Nincs. Nyilván beszélhetnénk arról, hogy különbözőek a vallási nézeteink és külsőségeink, de ezeket ilyenkor nem hozzuk fel, vagy ha mégis, egészen máshogyan, mint az esetleg várható lenne. Van olyan lelkész, akivel jól lehet ezekről beszélgetni. Kíváncsisággal vagy méginkább szeretetteljes érdeklődéssel vitatjuk meg, hogy vajon az egyik esetben miért így, a másik felekezetnél miért éppen úgy alakultak ki a szokások és a szabályok? A kegyhely közös bejárásakor például sok kérdés merült fel a protestáns lelkipásztorok részéről, hogy miért van ilyen-olyan tárgy, kép vagy eszköz a templomban, ami nálunk rendszeresen használatban van, míg náluk egyáltalán nincs ahhoz hasonló. Ez a fajta érdeklődés és a szeretetnek a nyitottsága vagy nyitottságnak a szeretete nagyon fontos. Érdekel minket a másik jelene és múltja, mert ezáltal egy kicsit megismerjük egymást, valamelyest közelebb kerülünk egymáshoz.

Maga az esemény apropója, az ökumenikus imaóra is elérte a célját. A templom megtelt hívekkel és szinte minden érintett közösség képviselte magát, emellett megvalósulhatott egy sokak által látogatott és később is visszanézhető online közvetítés is, így azok is részesei lehettek a közös imának, akik nem tudtak személyesen jelen lenni.

- Én azt éreztem, amit sok lelkésztársam ki is mondott, hogy nagyon jó volt együtt imádkozni és jó volna megtudni, hogy mik azok a lehetőségek, melyek segítségével az év többi napján is megmutathatjuk a híveknek, hogy minden különbözőség ellenére mi mindannyian az egy Krisztust, az egy Istent szolgáljuk - foglalta össze az imaórán kialakult hangulatot Mórocz Tamás.