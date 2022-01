A kórház közleményt adott ki, és felhívta a lakosság figyelmét: ismeretlen személyek az elmúlt napokban véletlenszerűen, jellemzően telefonon több embert is felkerestek, hogy a gyermekszemészeti osztály részére szerveznek gyűjtést egy speciális eszköz megvásárlásához. Az intézmény információi szerint az ismeretlenek felajánlják azt is, hogy a minimum háromezer forint támogatásért futárt küldenek, és az összegről bizonylatot állítanak ki, így az alkalmas az adóalap csökkentésére is.

A kórház vezetősége közleményében megerősítette, az intézmény nem kezdeményezett és nem szervez gyűjtést, egyúttal kérik a lakosságot a kellő körültekintésre. Azokat, akik már ebben az ügyben adományoztak, valamint azokat, akikhez ezt követően felhívást intéznek, egyaránt kérik, hogy forduljanak az illetékes rendőrkapitánysághoz.

Felkerestük a megyei rend­őr-főkapitányságot is. Kérdésünkre elmondták, a kórház felhívásával kapcsolatban csütörtökig a főkapitányság illetékességi területéről nem érkezett bejelentés. Ugyanakkor ők is felhívják a lakosság figyelmét: ha az említett indokra hivatkozva akár személyesen, akár telefonon keresnek meg valakit, haladéktalanul értesítse a hatóságot.