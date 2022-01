Honnan jött az ötlet? Mi rejtőzik „láthatatlan” munkájuk mögött? Erről beszélgettünk három csapattaggal, Helgával, Judittal és Ferenccel a napokban, akik örömmel beavattak minket a kezdetekbe. Elmondták, hogy még megalakulásuk előtt csatlakoztak a Nyiss éttermet egy napra mozgalomhoz, mely keretén belül a város utcáira kitelepülve süteményeket, saját készítésű ételeket és italokat árultak, és a befolyt összegből rászorulókat támogattak, illetve ekkor már esetenként szabadtéri főzéseket is rendeztek. Mindezt persze saját anyagi forrásukból biztosították. Majd Helga kezdte mesélni, hogy ismerősei révén tudomást szerzett egy budapesti ételosztási akcióról, melynek ötlete egy ottani vendéglátóegység szakácsgárdájától származott, akik szerettek volna egy olyan napot, amikor az étterembe járó vendégek helyett azoknak a személyeknek főznek, akik az éttermi kosztot nem engedhetik meg maguknak. Így kitelepültek a Klauzál térre, ahová már az első alkalommal tömegek látogattak el.

A kezdeményezés, látva a hatalmas igényt, amolyan lavinaszerűen elindította a többi ételosztást, amelynek anyagi forrásai után kutatva kitaláltak ismét egy ma már jól bevált módszert. A város különböző pontjain befőttesüvegeket helyeztek el, melyekbe bárki szabadon annyi pénzt dobhat, amennyit csak szeretne. A perselykoncepció olyannyira jól működött és működik továbbra is, hogy ebből finanszírozzák ma is az ételosztások költségeit.

Ez volt tehát a kiindulópont, melyet aztán a fehérvári csapat is átvett és a maga képére formált. Ők a budapestiek után két évvel alakultak, azaz 2015-ben, ekkor a városban a Szabadművelődés Háza állt a kezdeményezés mellé, 7 éven keresztül ott tárolhatták a betevősök az eszközeiket, és remélik, hogy a ház felújítása után visszamehetnek az épületbe. Megalakulásuk óta már oly mértékben kinőtték magukat, hogy az állandó „stábtagok” száma eléri a 10 főt is. Ők felelnek a szervező- és gyűjtőmunkákért, amelyek a háttérben zajlanak. Hozzájuk csatlakozik az a rengeteg önkéntes, akik az ételosztás folyamataiban segédkeznek.

– Az önkénteseink számát meg se tudom tippelni, nagyon sokan vannak különböző korosztályból. Ők többnyire helyi lakosok, de van néhány nagyobb cég és vállalat is köztük. Vannak, akik a kezdetektől velünk tartanak, és egyetlenegy osztást sem hagynak ki, vannak azonban olyanok is, akik inkább a háttérből, névtelenül segítenek. Talán abból a szemszögből két külön kategóriába sorolhatók, hogy egy részük magában az ételosztásban vesz részt, míg a másik inkább felajánlásokkal segít. Ez lehet akár pénz vagy egy-egy konkrét igény teljesítése. Szokták ugyanis a vendégeink jelezni, ha valakinek szüksége van valamire. Az elmúlt években számos példa volt arra, hogy cipőt, babakocsit vagy épp hűtőt kértek tőlünk, melyeket legtöbbször magánszemélyek felajánlásából tudtuk a rászorulók rendelkezésére bocsátani – emlékszik vissza Ferenc. Ami magát az ételosztást illeti, kéthetente vasárnaponként tartják. Az ételeket a városban és környékén található éttermek készítik, mindezt munkadíj nélkül, alapanyagáron. Sokan közülük alkalmanként egy-egy ingyenes főzést is vállalnak. Az éttermi minőségű főtt étel mellé a lakosok szoktak vinni süteményeket, tartós élelmiszereket, amelyekből kisebb csomagokat készítenek, és a tál meleg étel mellé odaadják vendégeiknek.

– Nem elég kéthetente egy tál meleg étel, innen is a névötlet, hogy Heti Betevő. A süteményeket, tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokkal az a célunk, hogy minél tovább tudjunk élelmet biztosítani nekik – mondta Helga, majd hozzátette, hogy a fix osztások sokszor kiegészülnek ilyen-olyan akciókkal. Ezek többnyire nagyobb ünnepekkor vagy bizonyos időszakokban vannak. Húsvét­kor és karácsonykor ünnepi csomagokat állítanak össze a stábtagok, iskolakezdéskor tanszereket szoktak gyűjteni, a hideg idő közeledtével pedig volt, hogy sálakat és sapkákat adományoztak. Ezek nemrég kiegészültek egy újabb gyűjtési projekttel, mely a fehérvári művészekhez kapcsolódik. Közülük sokan az interneten árverésen kínálják fel műveiket megvásárlásra, és a befolyt összeggel a Heti Betevő csapatának munkáját támogatják. A legutóbbi ilyen licit során 62 tárgy kelt el, és több mint 700 ezer forint gyűlt össze. Az egy-egy ételosztás során megjelenő emberek létszáma felől érdeklődve Judittól megtudtuk, hogy a legtöbben eddig megközelítőleg 200-an voltak, de általában 100-120 fő jelenik meg rendszeresen az ételosztásokon. Ők, habár sokan azt hiszik, hogy hajléktalanok, leginkább nehézségekkel küzdő hétköznapi emberek. Idősek, egyedülálló szülők vagy beteg emberek. Legközelebb január 23-án várják a Rózsaligetbe a vendégeiket és az adományozóikat.