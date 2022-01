A beoltottak száma 6 351 476 fő, közülük 6 089 784 fő már a második, 3 594 529 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. Összesen 17 869 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 508 358 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 78 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 229 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 241 328 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 225 801 főre emelkedett. 3463 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 145-en vannak lélegeztetőgépen. Az omikron és a február 15-től életbe lépő oltási igazolvány miatt is érdemes kihasználni a mai és holnapi oltási akciót. Februárban is lesz oltási akció minden csütörtökön, pénteken, és szombaton - írja a koronavirus.gov.hu.

Következő oltási akciók a kórházi és járásközponti oltópontokon:

· 2022. január 28. (péntek) 14-18 óra között.

· 2022. január 29. (szombat) 10-18 óra között.

Fejér megyében 61897 főről 62704 főre emelkedett a fertőzöttek száma péntek reggelre.