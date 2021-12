„Márki-­Zay diktatórikus álmainak legfőbb akadálya a DK és Gyurcsány. A terve az lenne, hogy ha az ellenzék támogatásával legyőzné Orbánt, akkor egyesíthetné a maga új Fideszét a régivel, így a jobboldalnak és a baloldalnak is vezére lehetne” – ilyen és hasonló mondatok szerepeltek abban a posztban, amely hétfőn volt olvasható a DK (Demokratikus Koalíció) Székesfehérvár közösségi oldalán. Az alapcikk valójában az Amerikai Népszava online portálon jelent meg, s azt taglalja, miként csapta be Márki-Zay Péter az ellenzéki szavazókat az előválasztás második fordulójában.

A furcsa bejegyzést az fmc.hu vette észre, a portál meg is kereste a DK fehérvári képviselőjét, Ráczné Földi Juditot, aki elmondta, a poszt és az említett cikk nem tükrözi sem a DK, sem pedig a DK Székesfehérvár álláspontját: „Az egyik Face­book-kezelőnk osztotta meg ezt a cikket. Nem fűzött hozzá kommentet, csak a cikket osztotta meg, amit nem olvasott át kellően, mikor erre később rájött ezt a posztot le is szedte. Ez nem a DK álláspontja, és nem is a DK Székesfehérvár álláspontja!” – mondta a képviselő.

A cikk egyébként később le is került az oldalról, Ráczné Földi Judit az fmc.hu-nak kifejtette, a DK továbbra is azt vallja, ellenzéki egység van. Közösen gyűjtik az aláírást, támogatják Márki-Zay Pétert, hogy ő legyen Magyarország következő miniszterelnöke.