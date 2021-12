A Mikulás nem szánon, hanem motoron érkezik Polgárdiba, Mezőszentgyörgyre és Lepsénybe. A polgárdi Fekete Sas Motoros Nemzetség idei utolsó közös motorozására készül. Amint hírül adták: mindenkit várnak, robogóval, motorkerékpárral vagy quaddal – a lényeg, hogy pirosban! Gyülekezés december 5-én, vasárnap 10.30-tól a 7-es főút körforgalmánál lévő benzinkútnál, indulás 11 órakor. A karaván először a Piac térre látogat el 11.10 és 11.30 között, azután irány Mezőszentgyörgy, a postánál 11.45 és 12 óra között időznek. Végül a Mikulás-motorozás Lepsényben, a művelődési háznál fejeződik be 12.15-tól.

Fülén a Mikulás-házat december 4-én, szombaton 15 órakor nyitják meg a BarátFüle egyesület megújult otthonában, a mikulásváró ajándékkészítésre pedig a közösségi házba várják a lurkókat. Sárszentmihályra, az adventi parkba december 4-én 16 órára érkezik a hófehér szakállú. A Mikulás-partit az adventi vásár és a gyertyagyújtás teszi teljessé, a délutáni és az esti órákban koncertek színesítik az alkalmat. A szervezők forró csokit és sült gesztenyét is ígérnek!

Lepsényben a művelődési háznál december 5-én, vasárnap 11.15-kor kezdődik a Fantázia Pont gyermekműsora. Mikulásváró játékok sorjáznak, és a motoros Mikulások is tiszteletüket teszik a településen. Polgárdiban, a Piac téren december 5-én 17 órától várják a piros hacukást, Mikulásváró műsorral az Eszterlánc Óvoda apróságai készülnek. A közönségnek kirakodóvásárral szolgálnak, és meggyújtják az adventi koszorú második gyertyáját. Az eső miatt a most vasárnap elmaradt koncertet is pótolják: Szabó Roland és György Viki, a Seuso tehetségkutató gála idei győztese és közönségdíjasa lép fel. Sárkesziben a járványhelyzetre való tekintettel december 5-én lovas fogattal viszi ki a nagyszakállú az önkormányzat ajándékait az aprónépnek.

Szabadbattyánban december 3-áig nyitva áll a Mikulás postaládája a Csíkvár téren. Levelet lehet írni neki, amelyben elmesélheti és lerajzolhatja mindenki az elmúlt évét, és hogy milyen jó gyermek volt. A jóságos manók kérik, hogy a levél bedobását a szülők fotózzák le, és azokat töltsék fel a www.facebook.com/muvhazbattyan oldalra. A Mikulás december 5-én 15 órától látogat el a nagyközségbe, felvonulnak a motoros Mikulások, és lesz bábszínház is! Hohó, Úrhidán házhoz megy a Mikulás december 5-én a kora esti órákban. Hintóval, krampuszai kíséretében érkezik a közösségi házban előzetesen egyeztetettek szerint.

Soponyán is házhoz megy a Mikulás december 6-án, hétfőn, hogy integessen a házak ablakánál a gyerkőcöknek, és az előzetesen kért csomagot az ablakpárkányra kitett kis csizmába helyezze.