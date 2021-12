A Csíkvár téren, ahol a hófehér szakállú piros kabátos kihelyezte a „hivatalát”, nagy a nyüzsgés – számolt be a napok történéseiről Márkus Lajosné Anett, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője. Van, hogy a családok együtt jönnek a csemetékkel, az óvodások és az iskolások pedig csoportosan hozzák a leveleket, és türelmesen kivárják, hogy mindenki sorra kerüljön. A gyerekek, szüleik és a pedagógusok megörökítik ezeket a pillanatokat, és feltöltik a művelődési ház közösségi oldalára. A Mikulás segítője, a Krampusz azután iktatja, kezeli a leveleket, és a feladóknak előkészíti az ajándékát. A gyerekek még meglepetéssel is szolgálnak, Krampusz pajtás (pajtásnő) a borítékokban talált már csokit, cukorkát, de még tollat is. A napokat megkoronázandó a második gyertyagyújtásra, a rendezvénysátorba, december 5-én, vasárnap 15 óra körül a motoros Mikulások kíséretében megérkezik maga a Mikulás is, hogy találkozzon a szabadbattyáni lurkókkal.