„Már eltűnt régen a hajó Veled / és én még mindég kendőt lengetek. / S amíg távolba réved a szemem, / arcod vonásait idézgetem. / Tengerverés csapdos a partokon, / benne hangod zenéjét hallgatom. / S a szélben, mely hajamba beletép, / ott érzem még kezed melegét” – Varga Tünde polgármester Wass Albert: Búcsú című verséből idézett, azután így folytatta:

– Most ünnepelni jöttünk, hiszen örülünk valaminek, amire régóta vágytunk, hogy a temetőben méltó körülmények között tudjuk felkeresni halottainkat. Elcsendesedve, gyertyát gyújtva, szeretteinkre, rokonainkra, barátainkra emlékezni!

Áldást mondott az alkalmon Szücs-Nagy Kinga református lelkipásztor.

– Amikor utolsó útjára kísérjük az elhunytat, osztozunk a család fájdalmában, és megpróbáljuk enyhíteni azt. Mind búcsúzunk, vigaszt nyújtva a másiknak. Az elköszönés a gyász fontos lépése, amit meg kell élni, hogy el tudjuk engedni a távozót – fogalmazta meg a csütörtök délutáni átadón Varga Tünde.

Varga Tünde és Szücs-Nagy Kinga az emlékezés virágaival Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Ezért is alapvető, hogy a temetői környezet rendben legyen. Régóta vágytak arra, hogy legyen egy út, járda a református temetőben, amelyen méltó körülmények között lehet eljutni a sírokhoz. Legyen fény, hogy ha esteledik is, a hozzátartozók ide jöhessenek megnyugodni, és néha sírni, ha szükséges. Megpihenve a padokon, meglocsolva a virágokat, és a hulladék tárolása is a rendet, a tisztaságot tükrözze.

Az önkormányzat a Magyar falu program támogatásából mindezt meg tudta valósítani. Út és járda készült, két, napelemes kandelábert, két padot szemetessel állítottak fel, vízcsatlakozást, hulladéktárolót alakítottak ki.

– Köszönjük hazánk kormányának a támogatást, és köszönjük az önkormányzati hivatal dolgozóinak szorgalmas munkáját – tette hozzá a faluvezető.

Szücs-Nagy Kinga lelkipásztor a kezdetről és a végről beszélt, a halhatatlan lélekről, a megmagyarázhatatlannak tűnő valóságról, magáról Istenről. A maradandóságról. Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első leveléből idézett: „Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet”.

Szavalattal közreműködött Puskás Petra, református népi énekkel a nyugdíjasklub énekkara.