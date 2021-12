Elek Veronika és idős édesanyja a Csapó útról induló 44-es járatra szeretett volna felszállni a Hunyadi úti rendelőnél, ám a sofőr bezárta a busz ajtaját a 77 éves, mozgáskorlátozott asszony orra előtt, miközben az illető – a közlekedést segítő eszközét maga mellé téve – éppen próbált felkapaszkodni a járműre: – Csak a véletlenen múlt, hogy nem történt baleset! Az utasok felkiáltására a sofőr duzzogva és kiabálva nyitotta újra az ajtót, így végül fel tudtunk szállni. Néhány megállóval később az eset fordított formában játszódott le: egy idős hölgy szeretett volna leszállni, ám mielőtt ezt megtehette volna, a sofőr becsukta előtte az ajtókat és indulni akart. Ekkor megint az utasok jelzésére, ismét kiabálva, duzzogva nyitotta ki a busz hátsó ajtaját – mesélte felháborodva az esetet Elek Veronika, aki írásbeli panaszt is tett a Volánbusznál. A vizsgálat eredményét sejteni lehet, ugyanis sajnálatos módos az idén többször is írtunk már hasonlóról – a Volánbusz pedig minden esetben „mosta kezeit” és különféle szabályokra meg előírásokra hivatkozott.

Hasonló volt például az általunk januárban megírt eset, amikor egy idős asszonnyal beszélt tiszteletlenül a buszsofőr. A hetvenes éveiben járó hölgy nehézkes mozgása miatt az útnak nem azon az oldalán szállt fel, amerre utazni szeretett volna, hanem egy, a fordulójához közeli megállóban. A sofőr kifogásolható hangnemben szólította fel a végállomáson, hogy szálljon le, mert a busz nem melegedő. A Volánbusztól lapunk akkor azt a választ kapta, hogy a buszvezetők felé alapvető elvárás a készségesség és az utasorientáltság, amire rendszeresen, kiemelt hangsúllyal hívják fel az alkalmazottak figyelmét. Az atrocitást elszenvedő hölgy később arról tájékoztatott minket, hogy a bejelentést követően több hét alatt sem sikerült a fenntartónak azonosítania a sofőrt.

Februárban arról írtunk, hogy a Székesfehérvárról hajnalban Sárbogárdra induló járaton sokadszorra nem volt fűtés. A munkába járó utasok ezt többször jelezték a társaságnak, ám a problémát évek óta nem sikerül megoldani. A Volánbusz azzal hárította el a kérdésünket, hozzájuk nem érkezett hivatalos panasz az említett járatokkal kapcsolatban.

Különösen a fel- és leszállások esetében érkeztek olvasóinktól panaszok Forrás: Laufer László

Júniusban egy édesanya észrevételét adtuk közre: gyermeke a buszra szállva jegyet kért a sofőrtől, de állítólag nem kapott, helyette 120 forint „visszajárót” nyomott a sofőr a kisdiák markába. A gyermeket néhány megállóval később megbüntették, mert nem volt jegye. Akkori megkeresésünkre a Volánbusz néhány nappal később jelezte, belső vizsgálatot indítanak.

Legutóbb, októberben egy 83 éves, mozgássérült asszonyt nem engedett buszra szállni a sofőr, mert nem volt nála személyi igazolvány, az általa felmutatott kórházi zárójelentést pedig, amin szerepelt a születési dátuma, nem fogadta el. A Volánbusz arra a kérdésünkre, hogy a buszvezetőktől elvárható lenne-e némi rugalmasság ilyen esetekben, azt válaszolta: „A 65. életévüket betöltött utasaink díjmentes utazási jogosultságukat személyi igazolvánnyal vagy bármely más személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával igazolhatják.” Punktum.

Talán mondhatjuk, jogos az utazók elvárása, hogy a viteldíjért cserébe kapjanak is valamit az utazáson felül. Mondjuk egy fűtött utasteret télen, némi rugalmasságot, segítőkészséget és tiszteletet a sofőröktől. Még akkor is, ha mostanság tudjuk, hiány van a buszsofőrökből (is), ami nehéz feladat elé állítja a közlekedési vállalatot. Az utasok is megértők és segítőkészek, amikor az ország egy távolabbi pontjáról hoznak ide buszvezetőt, aki helyismeret hiányában – ez is megesett – Zámolyról Csákberény–Söréd helyett Csákvár–Lovasberény felé szállítja az utazókat Fehérvárra. A megfelelő viselkedés nem pénz kérdése!

Természetesen a Volánbuszt ezúttal is megkerestük és azon túl, hogy feltettük a cikk elején említett esetre vonatkozó kérdéseinket, megkértük a társaságot, reagáljon általában véve arra, miért van ennyi panasz, miért nem kielégítő a szolgáltatás színvonala, illetve több esetben miért elfogadhatatlan a sofőrök viselkedése? Íme a válasz:

Utasainkat ezúton is kérjük, hogy a kérdéses ügyek teljes körű feltárása, kivizsgálása és megnyugtató lezárása érdekében panaszaikkal minden esetben a lehető legrövidebb időn belül forduljanak társaságunkhoz. Az idő előrehaladtával ugyanis egyre nehezebb az eseményeket rekonstruálni és az esetleg egymásnak ellentmondó nyilatkozatok alapján feltárni a történteket. Éppen ezért szeretnénk a sajtó segítségét is kérni abban, hogy cikkükben hívják fel az olvasóik figyelmét, hogy észrevételeiket az [email protected] címre legyenek szívesek elküldeni. A beérkező panaszokat minden esetben a jogszabályok előírásai szerint kezeljük és a vizsgálat eredményéről a panaszost a törvényes határidőn belül közvetlenül tájékoztatjuk.

Amennyiben a vizsgálat során minden kétséget kizáróan bebizonyosodik az autó­busz-vezető felelőssége, minden esetben megtesszük a szükséges intézkedéseket. A közszolgáltatóhoz méltó magatartás tanúsítása rendkívül fontos társaságunk számára, ez alapvető elvárás munkavállalóinktól. Mindezen személyes megbeszélésekkel, illetve az autóbusz-vezetők számára tartott oktatásokkal igyekszünk javítani. Az új és a már állományban lévő kollégáink utasjogi képzésben is részesülnek, ahol kifejezetten a különleges igényű utasaink segítése és tájékoztatása áll az elsajátítandó tananyag középpontjában.

Minden autóbusz-vezetőtől alapvető elvárás, hogy a rászoruló utasokat (kisgyermekesek, idősek, mozgáskorlátozottak stb.) a fel- és leszállásban személyesen vagy a többi utas együttműködését kérve segítse. A mozgásukban korlátozottak fel- és leszállásához – a jármű megfelelő kialakítása esetén – rámpát vagy egyéb, szintkülönbség-áthidaló eszközt kell használni. Az autóbusz-vezetők viselkedési kódexe továbbá előírja, hogy a munkatársak mindig igyekezzenek udvariasan, megfelelő kommunikációval megelőzni, illetve kezelni a konfliktusos szituációkat.

A megkeresésében szereplő november 23-i esettel kapcsolatban társaságunkhoz érkezett bejelentés, amelynek vizsgálata folyamatban van. A vizsgálat eredményéről a panaszost tájékoztatni fogjuk.”

Ha úgy érzik, hogy ez a „nesze semmi, fogd meg jól” kategória, lehet, hogy nem tévednek.