A fejlesztés részben a Magyar falu programban nyert pályázati támogatásból, részben önkormányzati forrásból, részben pedig a háziorvos saját hozzájárulásából valósulhatott meg. Frissen festett falak, új szalagfüggöny a váróterem ablakán, vadonatúj csempe, burkolat és vizesblokk, valamint új ajtók és bútorzat.

Mind olyan szembetűnő változások a fehévárcsurgói orvosi rendelőben, amelyek részben a Magyar falu programban benyújtott pályázati támogatásból, másrészt az önkormányzat önerejéből – amely 1,8 millió forintot költött a felújításra – valósultak meg. Az eszközbeszerzési támogatás keretében egy új, közel egymillió forintos EKG készüléket is átvehetett szerda reggel a település háziorvosa, Nagy József, aki nem mellesleg, maga is félmillió forinttal járult hozzá a rendelő megújulásához.

– Hálásak vagyunk a háziorvosunknak, aki nem először tesz tanúbizonyságot segítő szándékáról, hiszen 2019-ben azzal kezdte itteni munkáját, hogy szintén saját pénzen vásárolt egy komoly, újraélesztésre is alkalmas multifunkcionális készüléket. Eddig nem volt a defibrillátorra szükség, reméljük, ezután sem lesz! – mondta Temesvári Krisztián, polgármester az épület hivatalos átadásán. Törő Gábor országgyűlési képviselő a rendelő bejárásán megjegyezte, a fehérvárcsurgói háziorvos hozzáállása példaértékűnek tekinthető.

Az összefogással mintegy hárommillió forintot költöttek a rendelő modernizálására, amelyről Temesvári Krisztián elmondta, valószínűleg valamikor a háború után épülhetett, régi háziorvosuk negyven évig szolgált és lakott is benne. Orvosi lakásként ma már nem funkcionál, viszont ebben az épületben működik a települési könyvtár, és jövőre kezdődik udvarában – szintén egy idén nyert pályázati támogatásból – a községi termelői piac kialakítása. Ennek apropóján az épület új nevet is kapott: a Fehérvárcsurgón született Kéthly Károly orvosról, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjáról – akinek nevét utca is viseli a községben – Kéthly-háznak nevezték el.