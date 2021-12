A 2004. december 5-i népszavazást sokan a határainkon kívül rekedt magyarok cserbenhagyásaként élték meg. A kettős állampolgárságra vonatkozó szavazás után gyakorlatilag újra kellett építeni magyar és magyar között a hidakat – ennek egyik jelképes állomása és lépése volt most vasárnap Agárdon és Dinnyésen a faültetés és keresztállítás. „Összetartozunk” felirattal készült el a kereszt, fákat pedig ugyanezen a napon Gárdony erdélyi testvértelepülésén, Sepsikőröspatakon is ültettek.

- A 2004. december 5-i népszavazás mély nyomot hagyott a magyarság jelentős részében – fogalmazott Tóth István, Gárdony polgármestere a vasárnapi események kapcsán. Vasárnap reggel három gyümölcsfát ültettek az agárdi parkerdő bejárata közelében, majd pedig délután Dinnyésen volt az „Ölelő kereszt” ünnepélyes avatása, Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondó előadásával. Merthogy így nevezték el a dinnyési gólyafészeknél, a természetvédelmi terület bejáratánál felállított, a természetközeliséget is sugalló keresztet. A kereszt ötletgazdája a Dinnyési-fertő őre, a Duna–Ipoly Nemzeti Park környezeti nevelője, Fenyvesi László volt, elképzelései nyomán valósulhatott meg az alkotás. A kivitelezés pedig a város fafaragó művészének, Horváth István Digónak a keze munkáját dicséri. Az ünnepségen Fenyvesi László méltatta a keresztállítás útját, s katolikus hívő emberként a hit oldaláról közelítette meg annak fontosságát. A polgármester pedig politikai vonatkozását említette, felelevenítve a 2004-es népszavazás baloldali ellenkampányát. – Mely a betelepítések, munkahelyek elvételének hazugságán alapult – emelte ki. – Az összetartozás üzenete több rétegben is fontos: a magyarok a magyarokkal, a közvetlen közösségeikkel is összetartoznak, de sokan nem biztos, hogy tudják vagy emlékeznek rá: a határontúli magyarok állampolgársági népszavazása arról szólt, hogy nem feledkezhetünk meg azokról, akik épp olyan magyarok, mint mi, csak éppen a trianoni békediktátum következményeként határainkon túl rekedtek.

Forrás: Önkormányzat

Az alig száz éve történtek több millió magyar embert érintettek, akik azonban azóta sem feledték el gyökereiket és akikről az anyaország sem feledkezhet meg – a 2004-ben történtekért most így próbáltak meg szimbolikusan bocsánatot kérni Gárdony városában. Kis emléktáblát is elhelyeztek a kereszt közelében. Ez áll rajta: „Az isteni szeretet ölelő keresztjét – Horváth István Digó alkotását – a Dinnyési Katolikus Közösség emlékeztetőül állította 2021. december 5-én. „Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a Föld tart...”