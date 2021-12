A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság december első napján megnyitotta a Pátkai-víztározó zsilipjét, és egy hétnaposra tervezett újabb vízeresztés próbát kezdett meg annak érdekében, hogy megismerje, milyen vízminőségi folyamatok zajlanak le a tározóból érkező és a Császár-vízen végighaladó vizekben a kiindulási paraméterek mellett. Megtudtuk, hogy a próbaeresztés során történt vízvizsgálati eredmények kedvező eredményt hoztak, ezért szerdán nem zárják le a zsilipet, azaz folytatható lesz a Pátkai-víztározóból történő vízeresztés.

Ráadásul – várhatóan szerdán délután – tovább nyitnak a pátkai zsilipen, s ennek köszönhetően a továbbiakban nagyobb vízhozammal folytatódik a Velencei-tó vízpótlási folyamata. Ez azt is jelenti, hogy nem csupán a Zámolyi-víztározó Pátkába továbbított 1,5-1,8 millió köbméternyi vízmennyisége kerül a tóba, hanem a Pátkai-víztározó vízállását is a minimumra állítják be, ami további egymillió köbméternyi víz, tehát összesen 2,5-2,8 millió köbméter tovább engedését jelenti.

A minimális vízszint tartására beállított pátkai zsilipnek köszönhetően a vízgyűjtőn lehulló többlet csapadékból származó víz is tovább folyik majd a tó irányába. Az elmúlt hét csapadékos időjárásának köszönhetően nem csak, hogy három centit emelkedett a vízszint (az agárdi vízmérce ma 84 centit mutatott), a talaj vízzel telítődött, ezért csak minimális szivárgási veszteségre lehet számítani a további vízpótlás során.

Amely így becslések szerint összesen 12-14 centiméternyi szintemelkedést jelenthet a Velencei-tónak, s ehhez jön majd hozzá természetesen a téli csapadék.