A Békés megyei Mezőberényben született a magát a magyar kultúra elkötelezettjének valló Erzsébet, vagy ahogyan mindenki ismeri, Zsazsa. A név a szülői házból származik, ez a bizalom, az otthonosság egyik ismérve is. Ma is Mezőberényben élnek Zsazsa szülei, a kilencvenegy esztendős édesapja és eggyel fiatalabb édesanyja – kettecskén, mert lányuk egykeként nevelkedett. Nagy a rokonság, a második szülőföld a Káli-medence, a Balaton-felvidék, ott találkozott a nagycsalád. A pandémia. A tragikus fájdalom beárnyékol most mindent… Zsazsa lánya, Emese elhunyt az alattomos járványban. Az édesanyát másik lánya, Zsanett, párja, Imre és két unokája vigasztalja.

A bicskei Petőfi Művelődési Ház járási központként nagy kulturális „forgalmat” bonyolított, mostanság pedig a könyvtárral, a Fiatalok házával és a Kultúrkúriával együttműködve fontos eseményeknek adott és ad helyet. Visszatérünk gondolatban Mezőberénybe. Zsazsa régész akart lenni, de abban az időben alig vettek fel az egyetemre ilyen ábrándos vágyakkal bíró ifjakat, akkor dolgozott gyógyszertári asszisztensként a szülővárosában nyolc hónapot. Debrecenben végezte el a tanítóképző főiskolát, házasságot kötött, férjét Bicskére helyezték az autópálya-mérnökségre, s Erzsébet sorsa eldőlt. Elvégezte a győri főiskolán a népművelés szakot, s onnantól a „kultúr” töltötte ki az életét.

1979-ben, a járási kultúrközpont valóban szellemi műhelyként működött. Véssey Antal és Mohainé Fejes Ágnes művelődésiházigazgató-elődök és kollégák mellett sokat tanult Zsazsa, mondja. Nyúl István tanácselnök lokálpatriótaként irányította a várost, mindenki szerette. Szabadabb légkör jellemezte Bicskét más helyeknél. A fiatal népművelő első munkahelyi emléke, hogy 1979-ben Beatrice koncertet szerveztek Bicskére, teleplakátolták a várost, de letiltották a forrónak ígérkező eseményt. Ám már csak karnyújtásnyira voltunk a rendszerváltástól… Nem voltak könnyű évek, idézi meg Zsazsa az átélt időszakot. A szólásszabadság öröme, a demokrácia hajnala gazdasági terhekkel súlyosbította az emberek életét, egy rendszer mégiscsak összeomlott. Mintha a kultúra is margóra került volna, de nem így történt.

Tessely Zoltán későbbi polgármestert, Bálint Istvánné jelenlegi polgármestert említi az 1986-tól igazgató-helyettesi, 1999-től igazgatói pozícióban dolgozó Nagyné Szita Erzsébet. Tesselyvel azonos kultúra-szemléletük okán volt gördülékeny a közös munka, Bálint Istvánné „együtt lüktet a város szívével”, fogalmaz líraian a munkakapcsolatukról. Öt polgármester idején vezette a művelődési házat Zsazsa, ahol szembetűnően sok képzőművészeti bemutató volt, ez lett a fő irány és erény. Főként a helyieknek és a járásbelieknek adtak teret, lehetőséget; amatőröknek, profiknak. A rendszereken átívelő Bicskei Napok a helyi hagyományokból építkezett, s nem kopott meg a több, mint négy évtized alatt sem. Minden pályázati lehetőséget megragadott az igazgatónő és csapata, s a gyerekek tehetséggondozása állt szívügyükként a központban. A jelenlegi kollégák mind itt nevelkedtek, kivéve az új igazgatót, Takács Józsefet, ő vette át a stafétabotot Zsazsa nyugdíjba vonulása után idén tavasszal. Kiss Irén keramikus, Pálmai Józsefné gazdasági vezető, Endrédiné Szabó Erika könyvtáros fő támaszként dolgoztak vele, s a következő generáció: Kun Zoltán, Eigner Kata, Bukó Bori, Richter Gábor a tanítványainak számítanak (utóbbi a jelenlegi igazgató-helyettes).

A visszavonuláshoz a pandémia ez esetben kicsit átvezető is volt, mondja, bár nagyszerű online-rendezvények bizonyították az ő és társai szakmai és érzelmi elkötelezettségét a váratlan akadály ellenére is. Otthon párjával kertészkednek, ez mindegyikük érett kori szenvedélye. Zsazsa rengeteg rózsát nevel és olt, tobzódnak a virágok, afféle angolos, vad parkként alakítja őket. Ahogy szakmailag az új kihívások, az alkalmazkodás, a változó igényekhez való igazodás sarkallta mindig, most a kertépítés izgatja. Továbbra is részt vesz a Bicskei Művelődési Közalapítvány munkájában. Nem lehet megöregedni, hangoztatja. S nála ez nemcsak szólam.